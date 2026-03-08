Detienen a tres menores en Vitoria por agredir a dos jóvenes "por su condición de homosexuales"

Los detalles Las víctimas contaron a los agentes que fueron abordados en la calle por tres chicos que les tiraron al suelo y propinaron puñetazos y patadas, todo ello mientras proferían insultos homófobos.

La Ertzaintza ha detenido este domingo a tres menores, de entre 16 y 17 años, por presuntamente haber agredido físicamente a dos chicos "por su condición de homosexuales", a los que también han proferido insultos de carácter homófobo.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos se han producido sobre las 6:00 horas de este domingo, cuando varias dotaciones policiales han acudido al Casco Viejo de la capital alavesa al tener conocimiento de que dos personas habían sufrido una agresión.

Por su parte, las víctimas, dos jóvenes, han contado a los agentes que habían salido de un establecimiento de ocio de la zona de Coronación y, cuando se encontraban en las inmediaciones del Centro Cívico de Aldabe, fueron abordados por tres chicos que les tiraron al suelo y propinaron puñetazos y patadas. Además, según su declaración, mientras les golpeaban, les profirieron insultos en los que se aludía a su condición de homosexuales.

Minutos más tarde, fueron localizados y arrestados en la calle Siervas de Jesús los tres presuntos autores de esta agresión, dos menores 17 años y uno más de 16. Ahora, los detenidos quedarán a disposición de la Fiscalía de Menores una vez que se finalicen las diligencias policiales correspondientes.

