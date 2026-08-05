Accidente en una atracción en la feria de Tona: el feriante explica que falló un pistón y se abrió la puerta

El suceso se produjo sobre las 11 de la noche. Mientras la atracción estaba en movimiento, se abrió la puerta y varias personas salieron despedidas. Ocho menores y un adulto han resultado heridos.

En la Feria de Tona, en Barcelona, se ha producido un accidente en una de sus atracciones. Ocho menores y un adulto han resultado heridos después de que una de las puertas de una de estas máquinas se abriera estando en marcha. Todos salieron despedidos.

Cinco fueron hospitalizados, de los cuales dos están graves. Leo Álvarez expone que uno de esos heridos de gravedad es una niña de 13 años que estaba fuera de la atracción y, cuando la puerta se abrió, le dio de lleno y le rompió la pelvis.

La atracción está precintada y los Mossos d'Esquadra están investigando el suceso. El feriante ha contado a Más Vale Tarde que el suceso se produjo sobre las 23:00 h debido al falló de un pistón. Esto provocó que la puerta se abriera y, como los asientos están al lado, "salieron volando". "La olla estaba a tope", añade, "vinieron cuatro ambulancias, los bomberos, la Policía Nacional".

Cuatro de los hospitalizados, por fortuna, ya han sido dados de alta, mientras que la niña de 13 años podría ser operada en las próximas horas. Afortunadamente, su vida no corre peligro. Juan Manuel Medina indica que, a pesar de que la atracción haya pasado todos los controles, "el propietario debe tener un seguro de responsabilidad civil".

"Será esa aseguradora, como responsable civil directa, quien tenga que hacerse cargo de las indemnizaciones", expone el abogado. "Cosa distinta sería que, contraviniendo la normativa, este señor no tuviera seguro ni capacidad económica para hacerse cargo, entonces la responsabilidad se derivaría en el ayuntamiento", concluye.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido