El Supremo avala que los padres puedan recurrir la concesión de una eutanasia a sus hijos

Imagen de archivo de las manos de una mujer acariciada por las de su marido minutos antes del proceso de eutanasia.

Los detalles La Sala ha desestimado el recurso que presentó la Generalitat de Cataluña contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que reconoció la legitimación de un padre para recurrir judicialmente la eutanasia concedida a su hijo, mayor de edad y con plenas capacidades.

El Tribunal Supremo ha determinado que una persona puede recurrir la concesión de la eutanasia de un tercero si tiene una "vinculación particularmente estrecha" con el solicitante. Esta decisión fue adoptada por el pleno de lo Contencioso Administrativo con una mayoría de 23 a 9 votos. El caso que motivó esta sentencia fue el de Francesc, un hombre de 55 años que solicitó la eutanasia debido a secuelas severas de salud. La Generalitat de Cataluña había impugnado la legitimación de un padre para recurrir la eutanasia concedida a su hijo, pero el tribunal desestimó el recurso.

El Tribunal Supremo ha reconocido este martes que una persona está legitimada para recurrir ante la Justicia la concesión de la eutanasia de un tercero si tiene una "vinculación particularmente estrecha" con el solicitante de la muerte asistida.

Por una mayoría de 23 a 9, el pleno de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal ha adoptado esta decisión, si bien la sentencia que fijará jurisprudencia se conocerá en los próximos días.

La Sala ha desestimado el recurso que presentó la Generalitat de Cataluña contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que reconoció la legitimación de un padre para recurrir judicialmente la eutanasia concedida a su hijo, mayor de edad y con plenas capacidades.

En el caso examinado es el de Francesc, un hombre de 55 años a quien la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña autorizó la muerte asistida que él había solicitado alegando el sufrimiento producido por las importantes secuelas en el movimiento y el habla derivadas de tres ictus y dos infartos.

El tribunal desestima el recurso presentado por la Generalitat catalana contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que reconoció a un padre legitimación para recurrir judicialmente la concesión de la eutanasia a su hijo mayor de edad. Su padre la paralizó con un recurso ante la Justicia.

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