Ahora

DIRECTO

Última hora de la imputación de José Luis Zapatero

Derecho a morir dignamente

El Supremo avala que los padres puedan recurrir la concesión de una eutanasia a sus hijos

Los detalles La Sala ha desestimado el recurso que presentó la Generalitat de Cataluña contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que reconoció la legitimación de un padre para recurrir judicialmente la eutanasia concedida a su hijo, mayor de edad y con plenas capacidades.

Imagen de archivo de las manos de una mujer acariciada por las de su marido minutos antes del proceso de eutanasia.Imagen de archivo de las manos de una mujer acariciada por las de su marido minutos antes del proceso de eutanasia.EFE/Biel Aliño
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El Tribunal Supremo ha reconocido este martes que una persona está legitimada para recurrir ante la Justicia la concesión de la eutanasia de un tercero si tiene una "vinculación particularmente estrecha" con el solicitante de la muerte asistida.

Por una mayoría de 23 a 9, el pleno de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal ha adoptado esta decisión, si bien la sentencia que fijará jurisprudencia se conocerá en los próximos días.

La Sala ha desestimado el recurso que presentó la Generalitat de Cataluña contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que reconoció la legitimación de un padre para recurrir judicialmente la eutanasia concedida a su hijo, mayor de edad y con plenas capacidades.

En el caso examinado es el de Francesc, un hombre de 55 años a quien la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña autorizó la muerte asistida que él había solicitado alegando el sufrimiento producido por las importantes secuelas en el movimiento y el habla derivadas de tres ictus y dos infartos.

El tribunal desestima el recurso presentado por la Generalitat catalana contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que reconoció a un padre legitimación para recurrir judicialmente la concesión de la eutanasia a su hijo mayor de edad. Su padre la paralizó con un recurso ante la Justicia.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Zapatero, imputado por organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias en el 'caso Plus Ultra'
  2. La OMS alerta de la "magnitud y rapidez" con que se propaga el brote de ébola en el Congo: 130 muertos y más de 500 casos sospechosos
  3. Los Mossos detienen a Jonathan Andic, el hijo del dueño de Mango, por la muerte de su padre, Isak Andic
  4. Vilaplana se niega a responder sobre su comida con Mazón en la DANA: "Ya sé cuándo mi nombre sale para contar algo o taparlo"
  5. El nuevo giro de Trump con Irán: aplaza "dos o tres días" un ataque previsto para el martes pero pide a sus fuerzas que estén "preparadas para un ataque a gran escala"
  6. Detenido en El Ejido tras matar a sus padres y herir a otras cuatro personas, entre ellas dos menores de 7 meses y dos años