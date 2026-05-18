Cada vez son más los nuevos conductores que optan por el 'código 78', el permiso exclusivo para coches automáticos

Los datos Según la DGT, de los 600.000 permisos de categoría B que se emiten en un año, más de 30.000 son para coches automáticos, lo que representa entre un 5 y un 10%, porcentaje que aumenta si se habla de matriculación.

En España, uno de cada diez nuevos conductores opta por el 'código 78', un permiso exclusivo para coches automáticos, reflejando una creciente tendencia, especialmente entre los jóvenes. Este tipo de licencia simplifica el proceso al eliminar la necesidad de manejar cambios de marcha, lo que facilita el aprendizaje y aprobación del examen. Según la Dirección General de Tráfico, de los 600.000 permisos emitidos anualmente, más de 30.000 son para coches automáticos. Sin embargo, este permiso limita a los conductores a vehículos automáticos, y conducir un coche manual podría resultar en una multa de hasta 500 euros y la pérdida de cuatro puntos del carnet.

Una de cada diez personas que se saca el carnet de conducir en España opta por el llamado 'código 78': un permiso exclusivo para coches automáticos. Hay un boom en las autoescuelas, sobre todo entre los más jóvenes.

Mismo examen para diferente permiso. Eka Sharapova tenía miedo a conducir y este sistema ha sido su salvación. "Conducir es una tarea compleja. Tu tienes que pensar en señales, en las reglas, en otra gente, en otros conductores... yo me agobio", ha contado a laSexta.

Una tendencia al alza cada vez más elegida por los nuevos conductores. Porque aprobar así es, inevitablemente, más fácil. "El alumno ya no tiene que estar pendiente de los cambios de marcha porque lo hace el vehículo solo, entonces la facilidad se nota", ha explicado este lunes Toño Liñán, profesor de la Autoescuela Liñán, ubicada en Cornellà de Llobregat (Barcelona).

El conocido 'código 78' habilita únicamente para conducir coches automáticos. "Antiguamente podías tener un alumno nuevo cada mes, y ahora tenemos cuatro o cinco alumnos fijos al mes, y cuando no, más", ha apuntado Sergio García, profesor de Escuela de Conductores, en Valencia.

Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), de los 600.000 permisos de categoría B que se emiten en un año, más de 30.000 son para coches automáticos, lo que representa entre un 5 y un 10%, porcentaje que aumenta si se habla de matriculación. "El 50% de lo que estamos matriculando ya va con cambios de marchas automático. Vamos a acabar todos conduciendo con cambio de marchas automático", ha afirmado Pere Navarro, director general de Tráfico.

Eso sí, este permiso limita y prohíbe que estos conductores lleven vehículos con cambio manual. La multa si les pillan podría costarles hasta 500 euros y cuatro puntos del carnet. Para poder cambiar del permiso, de momento deberían superar un examen práctico, aunque la intención de Europa es que solo sea un curso obligatorio de siete horas de prácticas.

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