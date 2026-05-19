Tres líneas de Metro cortadas por la rotura de una tubería de gas en la estación de Ventas

Los detallesUna fuga de gas provocada por las obras en la estación de Ventas ha obligado a cortar parcialmente las líneas 2, 5 y 6 del Metro de Madrid, aunque la Comunidad asegura que no hay riesgo para la población.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha informado sobre la interrupción parcial del servicio en las líneas 2, 5 y 6 del Metro de Madrid debido a la rotura de una tubería de gas durante las obras en la estación de Ventas. El incidente, ocurrido por la mañana, activó el protocolo de seguridad y obligó al desalojo temporal de estaciones con olor a gas. Rodrigo aseguró que no hay riesgo para la población y que la seguridad está garantizada. Los trabajos se centran en reparar las tuberías dañadas y restablecer el servicio lo antes posible.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha confirmado que la rotura de una tubería de gas durante las obras de remodelación de la estación de Ventas ha obligado a interrumpir parcialmente el servicio de las líneas 2, 5 y 6 de Metro de Madrid.

Según ha explicado el consejero ante los medios durante un acto en Pinto, el incidente se produjo a primera hora de la mañana, cuando las obras en la estación dañaron una conducción de gas y provocaron un escape que activó el protocolo de seguridad.

En la Línea 2, el corte afecta a las estaciones de Alsacia, La Almudena, La Elipa, Ventas, Manuel Becerra y Goya. En la Línea 5, permanecen afectadas Quintana, El Carmen, Ventas, Diego de León, Núñez de Balboa y Rubén Darío. Por su parte, en la Línea 6, las incidencias se concentran entre O’Donnell y Nuevos Ministerios, con afecciones en Manuel Becerra, Diego de León, Avenida de América y República Argentina.

Rodrigo ha señalado que efectivos de Metro, técnicos especializados y bomberos del Ayuntamiento de Madrid trabajan desde entonces para controlar la fuga y restablecer cuanto antes la circulación habitual en las líneas afectadas. No obstante, reconoció que por el momento no existe una previsión concreta sobre cuándo podrá recuperarse completamente el servicio.

Como medida preventiva, las estaciones donde se ha detectado olor a gas fueron desalojadas temporalmente. Aun así, el consejero quiso trasladar un mensaje de tranquilidad y ha asegurado que "no existe ningún riesgo para la población" y que la seguridad de los viajeros "está totalmente garantizada".

El responsable autonómico ha explicado además que los trabajos se centran ahora en vaciar las conducciones afectadas, sustituir las tuberías dañadas y verificar toda la instalación antes de reabrir el servicio con normalidad. "En cuanto la situación esté controlada, se repondrá el sistema y el Metro volverá a funcionar lo antes posible", ha afirmado.

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