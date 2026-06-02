Los profesores colapsan el acceso a la Casa Batlló de Barcelona en una nueva jornada de huelga

Los detalles Los docentes han iniciado una nueva jornada de huelga para mostrar su rechazo al nuevo acuerdo alcanzado el pasado viernes entre el Departamento de Educación y algunos sindicatos.

En Barcelona, unos 300 profesores han bloqueado el acceso a la Casa Batlló en una nueva jornada de huelga contra el reciente acuerdo entre el Departamento de Educación y algunos sindicatos. La protesta comenzó con un centenar de manifestantes desde la plaza Urquinaona y se les unieron otros 200 que llegaron en bicicleta desde diferentes puntos de la ciudad. A las 12:00 horas, una manifestación partió del Palau Robert hacia el Consorcio de Educación. El acuerdo, apoyado por la Generalitat y varios sindicatos, está en consulta, mientras CGT, Intersindical y COS continúan las huelgas que concluyen este viernes.

Los profesores vuelvena bloquear las calles de Barcelona en una nueva jornada de huelga. Unos 300 docentes contrarios al nuevo acuerdo alcanzado el pasado viernes entre el Departamento de Educación y algunos sindicatos bloquean este martes el acceso a la Casa Batlló en una nueva jornada de paros en el Barcelonès dentro del ciclo de huelgas.

A primera hora, un centenar de manifestantes que han partido desde la plaza Urquinaona se han concentrado ante el edificio modernista y han colocado pupitres y sillas para expresar su rechazo al nuevo pacto, a quienes se les han unido, antes de las 09:30 horas, otros 200 que estaban haciendo dos bicicletadas, una desde Fabra i Puig y otra desde la zona de la Campana, en la Gran Via.

A las 12:00 horas ha empezado una manifestación de docentes contrarios al pacto que partirá desde el Palau Robert con destino al Consorcio de Educación.

Periodo de consultas

El nuevo acuerdo apoyado por la Generalitat, CCOO, UGT, Ustec y Professors de Secundària (Aspepc-sps) está siendo sometido a consulta mientras CGT, Intersindical y COS, que se levantaron de la mesa sectorial poco antes de anunciarse el pacto, mantienen las huelgas del actual ciclo, que concluyen este viernes.

El plazo para votar en las consultas lanzadas el domingo por Aspepc y el lunes por Ustec, CGT, Intersindical y COS finaliza en ambos casos el jueves al mediodía, cuando se sabrá si los docentes dan luz verde al acuerdo o si se retoman unas huelgas que Ustec y Aspepc desconvocaron de lunes a jueves mientras dure este periodo.

Siguiendo con el calendario de movilizaciones convocado por Ustec, Aspepc, CGT e Intersindical, que en estos momentos sólo los dos últimos mantienen, este martes es el turno del Barcelonès, donde hacia las 12:00 horas empezará una manifestación que partirá del Palau Robert y finalizará ante el Consorcio de Educación.

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