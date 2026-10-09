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Explotadores de repartidores a pie

Detienen a cuatro personas por explotar a 'andarines' que repartían paquetes hasta 14 horas al día

Los detalles Los 'andarines' son repartidores a pie. Los detenidos se aprovechaban de que sus víctimas, un centenar de personas en situación irregular, no se atrevían a denunciar su explotación.

Explotadores de 'andarines'
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La Policía ha detenido a tres hombres y una mujer por explotar a 'andarines', repartidores a pie. En las grandes ciudades cada vez es más habitual verles porque evitan atascos y agilizan la entrega en la llamada última milla.

"Es un kilómetro 600 de diámetro, tanto por la acera como por la carretera", explica Alberto León, portavoz de Koiki. Un negocio al alza donde también se cuelan explotadores.

Los detenidos se aprovechaban de que sus víctimas, un centenar de personas en situación irregular, no se atrevían a denunciar su explotación.

Se anunciaba en Internet entre las ofertas para andarines. Siempre aclaran que se paga por paquete entregado, nunca más de euro. Normalmente, piden DNI, pero los hay que buscan "sin papeles".

Como uno de los hombres detenidos y su banda, venezolanos de entre 30 y 40 años. Todas sus víctimas, un centenar, incluso menores, son sudamericanos en situación irregular.

Los convocaban en un descampado de Fuenlabrada con falsas promesas de contratos en regla que nunca llegaban. En cambio, los tenían repartiendo 14 horas diarias, seis días seguidos, empujando pesados carros durante kilómetros a 0,70 céntimos el paquete.

Los míseros cabecillas se quedaban una parte, confiando en que nadie los denunciaría, pero finalmente la Policía los ha detenido por explotación laboral.

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