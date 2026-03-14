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Con falsas inversiones inmobiliarias

Detenidos tres 'estafadores del amor' que se hicieron con medio millón de euros tras engañar a una víctima en Barcelona

El contexto La investigación comenzó tras la denuncia de una mujer que dijo haber sido presionada por un hombre con quien mantenía una relación sentimental para invertir dinero en un supuesto proyecto inmobiliario.

Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia CivilImagen de archivo de un vehículo de la Guardia CivilOC
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La Guardia Civil ha detenido en Barcelona a tres personas, dos hombres y una mujer, acusadas de hacerse con medio millón de euros en una 'estafa del amor' tras engañar a una víctima para que participara en falsas inversiones inmobiliarias.

En un comunicado, el cuerpo ha indicado en un comunicado que los detenidos son dos hombres, de 51 y 57 años, y una mujer de 62, vecinos de Barcelona. Además, la autoridad judicial ha ordenado de momento el embargo de 33 cuentas bancarias y seis inmuebles, y ha bloqueado distintas operaciones financieras.

Los investigadores estiman que, para su estafa, los detenidos habrían llegado a mover 760.000 euros y practicado unas 500 operaciones bancarias.

En esta operación, que la Guardia Civil ha denominado 'Varkov', se han practicado registros en dos viviendas de Barcelona y en la oficina mercantil de una empresa, donde se han intervenido dos vehículos, dispositivos electrónicos, documentación societaria y sobre los hechos investigados y contratos simulados.

Años de 'relación sentimental'

La investigación del caso comenzó a raíz de la denuncia de una mujer que declaró haber sido presionada por un hombre con quien mantenía una relación sentimental para invertir dinero en un supuesto proyecto inmobiliario de alta rentabilidad.

En ese momento, la Guardia Civil comprobó que el hombre simulaba tener una relación afectiva con la mujer, cuya confianza se granjeó durante años para obtener importantes cantidades de dinero que, según le dijo, destinaría a inversiones inmobiliarias que en realidad nunca llegaron a hacerse.

Durante la investigación, los agentes identificaron a otras dos personas que colaboraban con este hombre. Una de ellas tenía una relación empresarial con él y habría participado en la gestión de la empresa desde la que se movía el dinero que conseguía el primero con su relación amorosa. La segunda persona actuaba de testaferro, por lo que aparecía formalmente en algunas gestiones o dificultaba la identificación de los verdaderos responsables de la estafa y el destino final del dinero.

Además, en la investigación se constató un flujo de dinero que no tenía relación con la actividad empresarial declarada y la utilización de varias sociedades para dar apariencia de legalidad a las operaciones financieras e impedir el seguimiento de los fondos.

La Guardia Civil indica que la investigación de este caso, que instruye el Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona por los presuntos delitos de estafa agravada, apropiación indebida y blanqueo de capitales, continúa abierta para determinar el alcance económico total de la estafa y averiguar si hay más víctimas y más personas implicadas.

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