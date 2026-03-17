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Detenidos dos menores de Los Ñetas por intentar matar a un miembro de una banda rival

Los detalles La Policía Nacional ha detenido en Madrid a dos menores vinculados a los Ñetas por intentar matar de una puñalada por la espalda a un miembro de una banda rival. La víctima resultó herida y tuvo que ser trasladada a un hospital.

Una ambulancia en Tenerife, en una imagen de archivo. Una ambulancia en Tenerife, en una imagen de archivo. Europa Press

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a dos menores vinculados a la banda latina los Ñetaspor intentar matar de una puñalada por la espalda a un miembro de una banda rival el pasado 13 de febrero, en el distrito de Puente de Vallecas. La víctima resultó herida y tuvo que ser trasladada a un hospital.

La Fiscalía de Menores ha decretado el ingreso cautelar de ambos en un centro como presuntos responsables de tentativa de asesinato y pertenencia a organización criminal, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Los hechos se produjeron tras una disputa entre cuatro jóvenes —tres de ellos menores— en las inmediaciones de una marquesina de autobús. Cuando uno de ellos se disponía a marcharse, fue golpeado por la espalda, lo que desencadenó una persecución a la carrera.

Al volver a encontrarse frente a frente, uno de los detenidos asestó una puñalada por la espalda a la víctima, que precisó asistencia hospitalaria.

Las detenciones se practicaron el pasado día 5. Durante el registro, los agentes localizaron entre las pertenencias de uno de los arrestados la denominada "literatura" de la banda: documentos internos que recogen su filosofía, el origen del grupo, la figura de su fundador y las normas que rigen su funcionamiento.

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