Detenidos dos hombres por acosar y amenazar de muerte en redes sociales a Ione Belarra

Los detalles Uno de los ciberacosadores le habría amenazado con pegarle un tiro. El otro le llegó a mandar 300 mensajes a través de Instagram.

La Policía ha detenido a dos hombres en Toledo y Xirivella (Valencia) por acosar y amenazar de muerte a Ione Belarra, secretaria general de Podemos, a través de redes sociales. Uno de los detenidos había amenazado con dispararle en la cabeza, mientras que el otro envió más de 300 mensajes intimidatorios a su cuenta de Instagram. Tras la denuncia de Belarra, la investigación llevada a cabo por agentes especializados en ciberamenazas permitió identificar y detener a los sospechosos. Los arrestados, ambos españoles, fueron detenidos en febrero con la colaboración de diversas brigadas provinciales de información.

Este miércoles hemos conocido que la Policía ha detenido a dos hombres en Toledo y en Xirivella (Valencia), por acosar y amenazar de muerte en redes sociales a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. Según ha adelantado el diario 'El Periódico', uno de ellos la había amenazado con pegarle un tiro en la cabeza. El otro hombre, ahora detenido, envió más de 300 mensajes a la cuenta de Instagram de la política.

Tras presentar la denuncia, la Policía Nacional ha detenido a dos hombres como presuntos autores de un delito de amenazas y de ciberacoso.

Fuentes policiales han indicado a EFE que ambos arrestados son españoles. De hecho, el detenido en Toledo tiene 49 años y cuenta con antecedentes policiales; mientras que el hombre de Xirivella tiene 30 años y no tenía detenciones previas.

Ambos arrestos, practicados en el mes de febrero, se enmarcan en la investigación que seguían agentes especializados en ciberamenaza destinados en la Brigada Provincial de Información de Madrid.

Uno de los investigados habría remitido más de 300 mensajes con contenido vejatorio, así como mensajes con carácter intimidatorio y amenazante a la parlamentaria. Por ello, Belarra presentó una denuncia y se decretó la apertura de diligencias para esclarecer su origen.

La investigación permitió identificar a los presuntos autores y proceder a su detención en ambas provincias, con la colaboración de las Brigadas Provinciales de Información de Toledo y de Valencia, así como con la ayuda de la Brigada Local de Información de la Comisaría Local de Xirivella.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

