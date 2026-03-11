Ahora

Atracos con violencia

Nueva oleada de asaltos en dos joyerías de Osona: los ladrones amenazan a la empleada y huyen con el dinero en minutos

Los detalles En menos de 15 días, se han producido dos atracos al mismo joyero, en sus locales de esta comarca catalana. Su dueño, Jordi García, confiesa que ya no sabe qué hacer y se plantea hasta cerrar alguna de ellas.

Robo en una joyeria de la comarca de Osona
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Es el cuarto robo que sufre una misma joyería ubicada en la comarca de Osona (Barcelona). Los dueños ya han dado orden a las dependientas de no resistirse a los atracadores si volvía a pasar y así lo hace ella. Ocurrió el pasado lunes y los dueños están hartos: se plantean incluso cerrar.

El modus operandi es prácticamente el mismo: revientan la cerradura de la puerta a patadas y entran en apenas unos segundos. La dependienta, alertada por el ruido, sale corriendo, pero es interceptada rápidamente por uno de los asaltantes que la empuja, la amenaza y le exige que les abra la caja fuerte.

"La cogieron, la echaron al suelo y le iban preguntando que dónde estaba el dinero. Querían el dinero", explica Jordi García, dueño de la joyería. La trabajadora no se resiste, los atracadores cogen todo el dinero y un buen puñado de joyas y huyen en patinete, dejando a la trabajadora aterrorizada y con las manos en la cabeza.

En solo 15 días han atracado esta y otra de sus joyerías, las dos en la comarca de Osona: "Ahora ya entran a plena luz del día, sin vergüenza ni nada. Ya me estoy planteando hasta cerrar una tienda", lamenta García.

Hace tan solo un año lo intentaron con su hermano en una de las joyerías: el atracador irrumpió en el local armado con una barra, se enfrentó a él y terminaron en el suelo, donde empieza un brutal forcejeo que se alarga varios minutos. Los Mossos están investigando las cámaras de seguridad y no descartan que sean las mismas personas.

