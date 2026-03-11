Nueva oleada de asaltos en dos joyerías de Osona: los ladrones amenazan a la empleada y huyen con el dinero en minutos

Los detalles En menos de 15 días, se han producido dos atracos al mismo joyero, en sus locales de esta comarca catalana. Su dueño, Jordi García, confiesa que ya no sabe qué hacer y se plantea hasta cerrar alguna de ellas.

Una joyería en la comarca de Osona (Barcelona) ha sido asaltada por cuarta vez, lo que ha llevado a sus dueños a considerar el cierre definitivo. El último robo ocurrió el pasado lunes, siguiendo un patrón similar: los ladrones forzaron la entrada y amenazaron a la dependienta para que abriera la caja fuerte. Los atracadores se llevaron dinero y joyas, huyendo en patinete. En quince días, han robado en esta y otra joyería del mismo propietario. El dueño, Jordi García, expresa su frustración ante la impunidad de los robos a plena luz del día. Los Mossos investigan si los responsables son los mismos en ambos casos.

Es el cuarto robo que sufre una misma joyería ubicada en la comarca de Osona (Barcelona). Los dueños ya han dado orden a las dependientas de no resistirse a los atracadores si volvía a pasar y así lo hace ella. Ocurrió el pasado lunes y los dueños están hartos: se plantean incluso cerrar.

El modus operandi es prácticamente el mismo: revientan la cerradura de la puerta a patadas y entran en apenas unos segundos. La dependienta, alertada por el ruido, sale corriendo, pero es interceptada rápidamente por uno de los asaltantes que la empuja, la amenaza y le exige que les abra la caja fuerte.

"La cogieron, la echaron al suelo y le iban preguntando que dónde estaba el dinero. Querían el dinero", explica Jordi García, dueño de la joyería. La trabajadora no se resiste, los atracadores cogen todo el dinero y un buen puñado de joyas y huyen en patinete, dejando a la trabajadora aterrorizada y con las manos en la cabeza.

En solo 15 días han atracado esta y otra de sus joyerías, las dos en la comarca de Osona: "Ahora ya entran a plena luz del día, sin vergüenza ni nada. Ya me estoy planteando hasta cerrar una tienda", lamenta García.

Hace tan solo un año lo intentaron con su hermano en una de las joyerías: el atracador irrumpió en el local armado con una barra, se enfrentó a él y terminaron en el suelo, donde empieza un brutal forcejeo que se alarga varios minutos. Los Mossos están investigando las cámaras de seguridad y no descartan que sean las mismas personas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.