Continúa la investigación por la desaparición de Francisca Cadenas: 50 agentes de la Guardia Civil, dos hermanos y un pozo

¿Por qué es importante? 50 agentes de la Guardia Civil de unidades especializadas investigan la vivienda de los hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas hace diez años. Los dos se encuentran en libertad sin medidas cautelares tras declarar.

La Guardia Civil continúa con su investigación de la desaparición de Francisca Cadenas, ocurrida hace diez años en Hornachos, Badajoz. Desde las nueve de la mañana mantienen la calle cortada y un biombo en la casa donde viven los dos hermanos investigados.

En el dispositivo participan más de 50 agentes de unidades especializadas, algunos de ellos cubiertos con monos blancos que entran y salen sin cesar de la vivienda.

Mientras tanto, los dos hermanos llegaban ayer al cuartel de Zafra. Ambos están en libertad sin medidas cautelares tras haber prestado declaración.

En una de las viviendas, los hermanos tienen un pozo que después tapiaron y hoy la Guardia Civil ha reconocido que realizará registros en sus propiedades, pero que por el momento se centran en la casa de los investigados, a poquísimos metros de la de Francisca Cadenas.

De hecho, durante el trabajo de los agentes se ha visto al hijo de Francisca entrar en esta casa después de salir a hacer la compra. Su padre, el marido de Francisca, también ha estado hablando a pocos metros del biombo, expectante ante la investigación que puede resolver el misterio que ha roto sus vidas.

