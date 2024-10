La Ertzaintza ha detenido a dos hombres de 83 y 63 años después de intentar atracar una sucursal bancaria en Alonsotegi (Bizkaia). Entraron en el establecimiento ocultando sus rostros con caretas y mascarillas quirúrgicas, y con dos pistolas, una falsa y otra verdadera. Ambos trataron de escapar a la carrera, sin embargo, los agentes les alcanzaron a los pocos metros con las manos vacías, puesto que no pudieron sustraer ningún botín. El octogenario es un viejo conocido de las autoridades, cuenta con antecedentes por hechos similares.

En el pueblo cada uno tiene sus teorías. Pedro pudo verlo todo desde su carnicería: "Que si corrían mucho o poco, pues no sé, yo les vi que iban hacia allá y el director gritaba: '¡Atracadores, atracadores!'. "Yo creo que es que iba a por dinero para irse al Imserso", ha señalado un vecino. "No les llegará con la pensión, oye qué vas a hacer", asegura otro. También las hay más incrédulas: "Cuando lo he oído no me lo creía, ¡dónde vas con esa edad!", afirma una vecina.

Según ha informado el departamento vasco de Seguridad, los hechos se produjeron sobre las 08:00 horas cuando un empleado de la entidad bancaria se disponía a abrir la sucursal. El trabajador fue abordado por un hombre que portaba una presunta arma de fuego y fue introducido por la fuerza dentro del local. A su vez, un segundo hombre, que también iba armado, entró con ellos. Los sospechosos, al percatarse de que no había botín para sustraer, se dieron a la fuga y fueron interceptados por una patrulla de la policía vas pocos minutos después.