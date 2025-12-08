Detenido un hombre en Rubí (Barcelona) por difundir mensajes de odio e islamófobos en redes sociales

¿Por qué es importante? Sus mensajes eran cada vez más violentos. De hecho, acusaba a los migrantes musulmanes de todo tipo de delitos, así como animaba a organizarse para expulsarlos del país.

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Rubí, Barcelona, a un hombre de 30 años acusado de difundir vídeos islamófobos en redes sociales. El individuo, que aparecía con el rostro cubierto, vinculaba a los migrantes musulmanes con la delincuencia y alentaba a su expulsión del país. La Unidad Central de Delitos de Odio y Discriminación (UCDOC) de los Mossos inició una investigación en febrero tras detectar el perfil del sospechoso, quien difundía mensajes de odio, especialmente contra marroquíes y musulmanes. Los vídeos del detenido incitaban al odio y la violencia, llegando a quemar un hiyab en directo.

Tal y como ha informado la policía catalana en un comunicado que ha recogido la 'Agencia EFE', el varón de 30 años fue detenido el pasado viernes en su domicilio de la citada localidad barcelonesa, después de que una investigación de la Unidad Central de Delitos de Odio y Discriminación (UCDOC) de los Mossos d'Esquadra lo identificara como la persona que estaba detrás del perfil islamófobo.

Las pesquisas comenzaron el pasado mes de febrero, cuando los agentes detectaron el perfil de redes sociales que el arrestado utilizaba para difundir sus mensajes de odio contra las personas de origen extranjero, especialmente marroquíes y migrantes musulmanes. Tras meses de seguimiento, los Mossos advirtieron que el discurso que difundía el sospechoso era cada vez más agresivo y radical. De hecho, en algunas publicaciones llegó a quemar en directo un hiyab, velo con el que algunas mujeres musulmanas se cubren la cabeza y que constituye un signo de identidad para los seguidores de la fe islámica.

En general, los vídeos difundidos tenían como denominador común las faltas de respeto a la comunidad islámica y la incitación al odio y la violencia contra los extranjeros.

