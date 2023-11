La Policía Nacional ha detenido en Miranda de Ebro (Burgos) a un hombre acusado de detención ilegal y lesiones después de que una mujer se presentara en el Hospital Santiago Apóstol de la ciudad maniatada con una cadena de manos a cuello y lesiones en la cara, ha informado el cuerpo policial.

Según el relato de la víctima, que narró a la policía el pasado lunes, 20 de noviembre, el hombre se ofreció para trasladarla del hospital, donde estaba cuidando a una amiga, hasta su domicilio, pero la convenció para que pasaran por la vivienda del ahora detenido, momento que aprovechó para golpear a la mujer en la cara, que quedó inconsciente.

Tras recuperar el sentido, la víctima se encontró con una cuerda a la altura del cuello y al presunto autor de los hechos tratando de asfixiarla, mientras prosiguía con los golpeas en la cara y los insultos. Para impedir cualquier defensa por parte la víctima, el detenido añadió al primer amarre una cadena con la que ataba las manos de un extremo y el cuello del otro.

Según las manifestaciones de la víctima a los agentes, en un momento en el que quedó sin la vigilancia del agresor aprovechó para huir de la casa. Se refugió primero en la casa de unos familiares que le acercaron hasta el Hospital de Miranda de Ebro desde donde se alertó a los servicios policiales y procedieron a su atención médica.

Se ha hecho cargo del caso la Unidad de Familiar y Mujer de la Comisaría de Policía Nacional de Miranda, grupo encargado de la investigación de delitos relacionados con el maltrato sobre la mujer y delitos de naturaleza sexual, quien en base a las manifestaciones recogidas tanto a la víctima como a los primeros agentes intervinientes, procedió a la identificación del presunto autor de los hechos y alertó al resto de unidades policiales de cara a su detención.

Una vez detenido y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Miranda se decretó su puesta en libertad. La mujer no ha solicitado medidas de protección. La Fiscalía no ha interesado la prisión provisional. El acusado deberá comparecer cuantas veces sea requerido ante el juzgado, bajo el apercibimiento de modificar su situación personal y determinar su ingreso en prisión provisional en caso de no concurrir al llamamiento judicial.

Según ha podido saber laSexta, el hombre ya fue detenido y condenado a seis años de prisión por hechos muy similares que protagonizó en 2015. Según la sentencia a la que ha tenido acceso laSexta, la Audiencia Provincial de Burgos consideró probado que el hombre había mantenido secuestrada durante 14 horas a una niña de 9 años en diciembre de 2015, atándola, reteniéndola contra su voluntad y realizando actos de contenido sexual con la niña. El condenado cumplió seis años de cárcel por detención ilegal y abuso sexual.

.