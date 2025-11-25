Detenido un presunto depredador sexual por captar a una menor de edad en redes sociales

Los detalles El detenido utilizaba distintas plataformas digitales para ganarse la confianza de menores y manipularlos de forma progresiva. Esta persona contaba con un señalamiento judicial por la presunta agresión sexual a una adolescente de 15 años.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 39 años acusado de agresión sexual, corrupción de menores, detención ilegal, inducción al abandono del domicilio de una menor y desobediencia a la autoridad. La investigación comenzó tras la denuncia de la desaparición de una menor en La Rioja. Los agentes descubrieron mensajes sexuales y agresivos enviados a la víctima por el detenido, quien la contactó a través de redes sociales. El sospechoso, con antecedentes por agresión a otra menor, fue localizado en Granada. Tras su detención, la menor fue entregada a sus padres y se hallaron objetos sexuales en el lugar donde se hospedaba.

La Guardia Civil ha detenido a una persona de 39 años como presunto autor de los delitos de agresión sexual, corrupción de menores, detención ilegal, inducción al abandono del domicilio de una menor y desobediencia a agentes de la autoridad.

Tras una denuncia presentada ante la Guardia Civil en La Rioja, en la que se alertaba de la desaparición de una persona menor de edad, los agentes comenzaron la investigación. Una vez que se analizaron diversas conversaciones extraídas del teléfono móvil de la víctima, los agentes hallaron mensajes de contenido sexual, explícito y agresivo, enviados por un hombre que había contactado con la víctima a través de redes sociales.

Entre los mensajes que había mandado a la víctima se incluían comentarios sobre la diferencia de edad y mostraba una actitud sexualizadora y forzosa en sus conversaciones. Asimismo, había enviado vídeos con contenido sexual violento y de dominación.

Ante la gravedad de los hechos y la situación de desprotección de la menor, los agentes realizaron gestiones para localizar al sospechoso. Fruto de las gestiones se constató que sobre esta persona pesaba ya un señalamiento judicial en vigor, de control específico, emitido por el Juzgado de Instrucción núm. 4 de Terrassa, por una presunta agresión sexual a otra menor de 15 años.

Asimismo, se comprobó que esta persona figuraba empadronado en Granada. Una vez que la Guardia Civil contactó vía telefónica con el sospechoso, este reconoció estar con la menor desaparecida, negándose a informar de su paradero y a colaborar con los agentes.

Finalmente, tras una intensa labor de localización, los agentes detuvieron al presunto autor y a la entrega de la víctima a sus padres. Durante el registro del lugar donde se hospedaba el detenido, se localizó una variedad de objetos de carácter sexual.

