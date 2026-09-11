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No tienen vinculación

Atracan tres locales gallegos en una sola noche de forma violenta y rápida: "El más llamativo es en el que hay coches de alta gama que se empotran"

Los detalles En Ourense, cinco individuos entraron en un estanco y cargaron los maleteros de los coches de alta gama que tenían aparcados en la puerta. Así se marcharon en pocos minutos.

Robo en Galicia
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Galicia ha sufrido tres robos rápidos y violentos en una sola noche. En Santiago, cinco encapuchados reventaron a mazazos un escaparate de la tienda de Apple y en apenas 60 segundos la desvalijaron. Ocurrió a las 5:00 y fue una vecina la que grabó las imágenes del momento del robo.

Asimismo, otros cinco individuos hicieron lo mismo en un estanco de Ourense. Tras cargar los maleteros de los coches de alta gama que tenían aparcados en la puerta, se marcharon en pocos minutos.

Tampoco se libró un bar de A Coruña, donde un ladrón reventó un cristal con un adoquín y entró en el local. Así, fue directo a la caja registradora y tiró de ella para arrancarla, tras lo que salió del bar con ella.

José Luis Torá ha indicado en Más Vale Tarde que "estos robos no tienen ningún tipo de vinculación". "Es cierto que se producen en la misma noche, todos con muchísima rapidez y muchísima gente implicada, pero para mí el más llamativo es el del estanco, que hay coches de alta gama que participan directamente, se empotran y se llevan toda la mercancía", ha subrayado.

En este sentido, ha indicado que en el ocurrido en un restaurante, "el dueño ha sufrido seis robos en tres años". Está tan cansado que ya deja la caja fuerte sin dinero, porque sabe que van a entrar constantemente. "Rompió el cristal y entró. Se ve perfectamente todo, cómo lo hizo y cómo llegó a la caja, que la dejó detrás de un de unos edificios porque no había nada; la recaudación me la llevo todos los días y aquí no queda nada", ha expresado el hostelero a Más Vale Tarde.

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