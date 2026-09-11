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En el taller de Marta

La lana, mucho más que para hacer jerséis y bufandas: así le dan una segunda vida para convertirla en esponjas, lámparas o cuencos

Los detalles Marta explica todos los pasos que realiza en su taller para convertir la lana de las ovejas en útiles objetos como lámparas o esponjas. El proceso no puede ser más artesanal y cuidado.

Lámparas hechas con lana
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La lana no solo es útil y necesaria para hacer jerséis y bufandas, sino que en el taller de Marta es protagonista y sirve para muchísimas cosas. El primer paso es sacar la lana de las ovejas y ponerla a secar. Para quitarle las impurezas y no utilizar tanta agua, hace lo que se conoce como el proceso de escalonado.

"Empezó todo como un hobby y me gustó tanto, me enredé tanto con la lana, que ahora ya es una profesión", expresa la mujer quien, una vez acaba con el paso del escalonado, carda la lana con dos cepillos, que lo que hacen es 'peinarla' para que todo quede dispuesto en la misma dirección. Y con el resultado, se pueden hacer un montón de cosas. Desde lámparas, cuencos o plantillas hasta esponjas de jabón, ya que la lana es antibacteriana.

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