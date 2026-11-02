La operación contra Blocus se salda con cinco menores internados y 72 en libertad vigilada por los disturbios en Barcelona

Imagen de archivo de los disturbios en Barcelona el pasado 24 de octubre.

Los detalles Una vez realizadas todas las comparecencias, hechas las entrevistas necesarias y revisados los informes técnicos de cada uno de ellos, los magistrados han dado respuesta a cada situación procesal.

Tras los disturbios de Blocus del 24 de octubre en Barcelona, 79 menores comparecieron ante la justicia. Según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, cinco menores fueron internados en régimen cerrado, mientras que 72 quedaron en libertad vigilada. De estos últimos, 32 tienen prohibido asistir a manifestaciones. En dos casos no se aplicaron medidas cautelares. Inicialmente, se abordaron las situaciones más urgentes, ya que los menores solo pueden estar detenidos 48 horas sin resolución. Posteriormente, se realizaron entrevistas y revisaron informes técnicos para decidir cada caso, completando todas las comparecencias judiciales.

Cinco menores han sido internados y 72 permanecen en libertad vigilada, de ellos 32 con la prohibición de acudir a manifestaciones, a raíz de los disturbios de Blocus del pasado 24 de octubre en Barcelona, una vez han comparecido ante la justicia 79 menores detenidos y ya no queda por resolver ningún caso.

Según el balance del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), entre el domingo 25 de octubre y el pasado sábado, 31 de octubre, han comparecido en las plazas 1, 2 y 3 de las secciones de menores de Barcelona 79 menores detenidos por los disturbios de la convocatoria de Blocus del pasado 24 de octubre, la única de esta plataforma que ha acabado con incidentes en Cataluña.

En cinco de los casos, los jueces han acordado el internamiento en régimen cerrado, mientras que en 72 se ha optado por la libertad vigilada y en 32 de estos últimos casos los jueces han añadido la prohibición de acudir a manifestaciones.

En otros dos casos, los jueces no han acordado ninguna medida cautelar, según el TSJC. En un primer momento, los jueces de menores resolvieron las situaciones más urgentes y graves, ya que los menores únicamente pueden estar como máximo 48 horas detenidos sin que se aborde su situación.

Posteriormente, los menores que habían quedado en libertad fueron citados de forma progresiva durante el resto de la semana, tras lo cual ya no queda pendiente ninguna comparecencia de menores en sede judicial por los disturbios del 24 de octubre en Barcelona.

Además de la comparecencia en sede judicial, se han llevado a cabo las entrevistas necesarias y se han revisado los informes técnicos de cada uno de ellos, para que los jueces pudieran dar respuesta a cada situación.

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