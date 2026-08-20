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Detenido un joven acusado de matar presuntamente a su tío con un arma blanca en Massanassa (Valencia)

Los detalles Los hechos tuvieron lugar en el domicilio familiar, donde se produjo una violenta discusión que terminó con el fallecimiento de la víctima. Los agentes investigan ahora las circunstancias y el posible móvil del suceso.

Imagen de archivo de efectivos de la Guardia Civil Imagen de archivo de efectivos de la Guardia Civil Agencia EFE

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 22 años que habría acabado, presuntamente, con la vida de su tío de 43 con un arma blanca tras una discusión en la localidad valenciana de Massanassa.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, el presunto agresor ya ha sido detenido y se encuentra en dependencias policiales.

Sobrino y tío son de nacionalidad colombiana y la agresión mortal se ha producido esta madrugada en la vía pública, después de que ambos salieran de un local discutiendo.

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