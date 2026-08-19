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Miedo a nuevos temblores

Los vecinos de Granada intentan volver a la normalidad entre las grietas de los terremotos

Los detalles Este miércoles, de nuevo se han sentido temblores, aunque más leves. Muchas personas seguirán durmiendo fuera de sus viviendas: unas por miedo, y otras por los daños sufridos en las casas.

Normalidad con los ojos puestos en el suelo en Granada.

Las grietas todavía recuerdan a lo ocurrido, calles y casas destrozadas, y vecinos que miran cada rincón con la duda de si volverá a temblar el suelo. "Un temblor 'pa' morirme, de miedo y de todo", reconoce una vecina.

Para muchos, dormir en casa sigue sin ser una opción. Los parques y las calles se han convertido en un refugio improvisado para quienes prefieren no volver a sus viviendas.

"Anoche esto estaba lleno de familias, todo el mundo con o sin colchones", relata otra vecina. Y aunque algunos vecinos sí que continúan durmiendo en casa, "con maletas y mochilas hechas, por lo que pueda pasar", cuentan a laSexta Noticias.

Algunos comercios vuelven a levantar la persiana y, poco a poco, intentan recuperar la actividad en las calles. Aunque esta normalidad todavía es relativa. "Estamos muy asustados, con mucha incertidumbre", afirma un vecino.

Y mientras algunos intentan recuperar sus rutinas, otros todavía esperar poder regresar a casa con garantías. En Las Gabias, más de 600 personas han sido desalojadas de viviendas que están siendo revisadas por los técnicos.

"En este piso ahora mismo estamos habitando tres familias", explica un vecino.

Granada vuelve poco a poco a la normalidad. De momento, es una normalidad con los ojos puestos en el suelo y con el miedo de que se repitan los temblores.

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