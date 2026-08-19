El 77% de los españoles preferiría eliminar las propinas a bares y restaurantes

Los detalles Solo el 26% deja propina en España. No es que los españoles seamos tacaños, hay varias razones, como que cada vez se paga más con tarjeta o solo se da cuando el servicio ha sido muy bueno.

Es un gesto que cada vez hacemos menos. "Es algo excepcional, no suelo dejar propina, salvo que sea muy buen servicio", cuenta una mujer a laSexta Noticias.

Si nos vamos a las cifras, solo el 26% de los españoles deja propina siempre, frente al 15% que no la deja nunca. "Lo hago siempre, es una tradición muy española y yo sigo con ella", asegura un señor.

Si hablamos de cantidades, los españoles no se estiran demasiado, todo depende de lo que se consuma. "Hoy he dejado 70 céntimos", dice una sevillana. "Un euro o así", reconoce un joven de Barcelona. "No es lo mismo si uno se gasta 200 euros que si bebe cuatro cervezas", asegura otra.

Casi el 60% decide en función de cómo le hayan tratado. "En los que se portan bien y son agradables, sí", comenta una valenciana. "Depende, si me han tratado bien, sí, si han tenido una actitud mala, no", dice otra. "Diez céntimos por un café, al menos", asegura un señor.

Pero hay otro factor que influye mucho en que dejemos cada vez menos propinas en los bares: se está perdiendo por el pago con tarjeta. Porque la propina siempre se ha dejado en efectivo, concretamente en monedas. Y hoy casi todos pagamos con tarjeta, y ahí no está tan asociado que también se puede dejar propina.

"Algunas veces me preguntan si la propina nos la dan a nosotros", cuenta a laSexta Noticias Mónica de los Santos, camarera de Voog Cervecería.

Porque ya sea en efectivo o en tarjeta, es una manera de agradecer el servicio. "Siempre ha sido un extra para nosotros y una forma de agradecernos nuestro trabajo", afirma Ismael García, responsable del restaurante Poem.

Pero el 77% de los españoles creen que esta práctica debería eliminarse. "Ya cobran el servicio entonces para que voy a dejar propina", precisa un joven valenciano.

Mientras en otros países la propina es obligatoria, en España, es una cuestión de conciencia, y no de costumbre.

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