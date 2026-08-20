La Guardia Civil detiene a una banda de ladrones de bancos al frustrar un atraco en una sucursal en Valencia

Los detalles Los agentes les pillaron 'in fraganti' mientras hacían un butrón desde una vivienda colindante para asaltar una oficina bancaria en Benifaló.

La Guardia Civil ha desarticulado una banda de ladrones de bancos en Valencia mientras intentaban su tercer robo. En sus asaltos previos, robaron más de 120.000 euros mediante butrones y amenazas con arma blanca. La investigación comenzó en noviembre de 2025 tras un robo en Montserrat, donde sustrajeron 46.000 euros. En abril de 2026, repitieron el modus operandi en Benetússer, llevándose 74.000 euros. Fueron sorprendidos en Benifaló mientras finalizaban otro butrón. Los tres detenidos, de nacionalidad española, enfrentan múltiples cargos, incluyendo robos con violencia y pertenencia a grupo criminal. Dos de ellos han sido encarcelados.

La Guardia Civil ha detenido a una banda de ladrones de bancos mientras intentaban cometer su tercer robo en los últimos meses en Valencia. En sus dos asaltos anteriores, sus integrantes lograron sustraer más de 120.000 euros accediendo a los locales haciendo butrones desde edificios colindantes e intimidando a los empleados bancarios con arma blanca.

La investigación del Instituto Armado comenzó en noviembre de 2025, cuando tres hombres encapuchados asaltaron una sucursal en la localidad valenciana de Montserrat tras forzar la puerta de una vivienda que lindaba pared con pared con el banco. Al llegar los empleados, les obligaron a desconectar la alarma y abrir la caja fuerte, de donde se llevaron más de 46.000 euros.

Su segundo golpe llegó el 14 de abril de 2026, cuando se registró otro robo con violencia en Benetússer con un modus operandi idéntico, accediendo a través de un butrón y llevándose la friolera de 74.000 euros.

Pillados 'in fraganti'

La presencia de uno de los sospechosos en Benifaló (Valencia) el pasado 1 de agosto despertó las sospechas de los investigadores. Esa misma semana, un vecino que vive en el piso superior de una oficina bancaria escuchó sonidos de la vivienda colindante, que se encontraba desocupada, lo cual le hizo llamar a la Policía.

Al observar daños en la puerta, los agentes comprobaron que se había accedido ilegalmente al piso y que había un butrón en la pared que la separaba del banco.

El siguiente lunes, los agentes de la USECIC de la Guardia Civil irrumpieron en el inmueble mientras finalizaban el butrón. Pese a que intentaron huir por la azotea, acabaron siendo interceptados.

Los detenidos son tres hombres de 27, 34 y 53 años y nacionalidad española a los que se les acusa de os robos con violencia, una tentativa de robo con violencia, dos delitos de daños, uno de sustracción de vehículo a motor, uno de falsedad documental, pertenencia a grupo criminal y hurto. Se ha decretado el ingreso en prisión de dos de ellos.

Entre el material intervenido había ocho cuerdas de un metro con las que pretendían atar a los empleados del banco, tres pasamontañas, armas blancas y guantes, y el vehículo que utilizaron para llegar a la sucursal también había sido robado.

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