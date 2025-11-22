Localizan sin vida al pastor de 77 años desaparecido en las campas de Urbia (Guipúzcoa)

Efectivos de la Ertzaintza en la búsqueda del pastor desaparecido en las campas de Urbia (Guipúzcoa).

El cuerpo sin vida de un pastor de 77 años, desaparecido el pasado jueves en las campas de Urbia, Guipúzcoa, fue hallado este sábado. Según el Departamento vasco de Seguridad, los Servicios de Emergencias lo encontraron cerca del monte Artzanburu, donde se ubicó a su perro el viernes. La Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza había estado buscando en la zona, enfrentando dificultades por el temporal de nieve y viento. Las operaciones comenzaron el 20 de noviembre tras el aviso de los allegados, y el operativo fue coordinado por Atención de Emergencias del Gobierno Vasco.

