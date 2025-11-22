Un lote de anestesia, una menor fallecida y una misma clínica dental: todo lo que se sabe sobre el incidente en Alzira

Los detalles El Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad iniciaba este viernes un expediente informativo para esclarecer las circunstancias del suceso por el que una niña de seis años ha fallecido y otra de cuatro está ingresada en la UCI.

El municipio de Alzira, en Valencia, ha sido escenario de un trágico suceso. Dos niñas, de cuatro y seis años, ingresaron en el Hospital de la Ribera tras haber sido atendidas en la misma clínica dental. La menor de seis años falleció tras llegar con una parada cardiorrespiratoria, mientras que la de cuatro años fue trasladada al Hospital Clínico Universitario de Valencia, donde se encuentra estable. La clínica está siendo investigada, especialmente el lote de anestesia utilizado. La Conselleria de Sanidad ha iniciado un expediente informativo y suspendido cautelarmente la actividad de la clínica, mientras que la jueza de guardia ha abierto diligencias para esclarecer el fallecimiento.

Un suceso de lo más estremecedor ha puesto al municipio valenciano de Alzira en el foco mediático. Eran las 15:11 horas de este jueves cuando una niña de cuatro años ingresó en el Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera con un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia. Poco después, a las 16:52 horas, otra niña de seis años llegaba a las mismas instalaciones sanitarias con una parada cardiorrespiratoria por la que finalmente falleció.

Ambas tenían algo en común: habían sido atendidas esa misma mañana en la misma clínica dental privada de la mencionada localidad, según consta en el informe del responsable de la guardia de Urgencias.

Tras la estabilización y la valoración pertinente de la menor de cuatro años, los facultativos optaron por su traslado en SAMU a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Clínico Universitario de Valencia, donde permanece ingresada y se encuentra estable, según ha podido saber la laSexta.

Salió "aparentemente bien"

Efectivos del Hospital de la Ribera explicaron que intentaron reanimar a la fallecida, sin éxito. Por su parte, sobre la pequeña de seis años, la propietaria de la clínica aseguró que se está investigando el lote de anestesia que utilizaron para relajarla vía sedación antes de extraer unos dientes de leche y unos empastes.

Pese a que la niña llegó muy grave al hospital, esta mujer sostiene que cuando salió de las instalaciones, estaba "aparentemente bien" y que el anestesista "no sabe qué ha podido pasar", según medios valencianos.

Cartel que indica el cierre temporal de la clínica dental de Alzira, Valencia.

En este mismo contexto, el Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad iniciaba este viernes un expediente informativo para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido. Asimismo, ordenaron la suspensión cautelar de la actividad de la clínica en cuestión.

De su lado, la jueza de guardia de la Plaza Número 5 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alzira abría diligencias previas de investigación sobre el fallecimiento de la menor de seis años.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.