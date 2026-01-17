Ahora

Desmintiendo los bulos machistas sobre las denuncias: solo el 0,2% de las que se presentan son falsas

¿Por qué es importante? Cuando se conoce un caso, lo primero que recurren las voces machistas es a dudar de la veracidad de los hechos cuando, de 2009 a 2023, se ha demostrado que solo el 0,0084% de las ocasiones la denuncia es falsa.

Con cada caso mediático de presuntos delitos de acoso sexual o abuso de poder, surgen las voces machistas que arremeten directamente contra las víctimas, como está volviendo a ocurrir en el escándalo de Julio Iglesias, quien ha sido acusado por dos extrabajadoras de haberlas agredido sexualmente.

Un patrón machista en el que rápidamente se empieza a hacer referencia a las denuncias falsas. No obstante, según el CGPJ, las denuncias falsas representan un 0,02%. Y es más, de 2009 a 2023, esa cifra es del 0,0084%.

Otra de sus estrategias es poner la responsabilidad en las víctimas con argumentos como 'si no quieres, no te hacen nada'. Como si, en plena agresión, puntual o a lo largo del tiempo, pudiesen parar todo como quien pulsa un botón. Esto tiene explicación psicológica, como ha detallado la psicóloga forense experta en violencia de género, Bárbara Zorrilla: "La primera es la respuesta de supervivencia. La congelación, la disociación, la inmovilización son respuestas muy habituales. Y no resistirse no significa consentir, significa sobrevivir".

También hay otro planteamiento recurrente que es preguntarse por qué las víctimas no denuncian justo después de la agresión y sí pasado unos meses o incluso años. Y el miedo, también a que no las crean, como estamos viendo ahora, tiene mucho que ver

"La mujer denuncia cuando puede contarlo, no cuando quiere. Cuando se siente segura y con apoyos. Y si hay un desequilibrio de poder entre la víctima y el agresor, todavía cuesta mucho más denunciar. Lo que le estamos diciendo a las mujeres es que esto lo tienen que hacer en las comisarías y juzgados, con todo lo que eso les ha costado, y al final se lo cuestionamos, dudamos y revictimizamos, pues no lo estamos haciendo bien", sentencia Bárbara Zorrilla.

