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Continúa la investigación

Detienen a un hombre en relación con el atropello mortal de una menor noruega de 17 años en Mijas (Málaga)

Los detalles Los agentes han detenido al presunto autor del atropello, un hombre de nacionalidad española, de mediana edad, entre 40 y 50 años.

Se cree que Nikoline, de solo 17 años, podría haber sido arrollada por un camión. La chica estaba en una discoteca en Puerto Banús y decidió tomar un VTC para ir hasta el kilómetro 1027 de la autovía A7. Más Vale Tarde recrea con IA el camino que podría haber hecho la joven noruega atropellada en MijaslaSexta.com
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La Guardia Civil ha detenido a un conductor de nacionalidad española como presunto autor del atropello mortal de una chica noruega de 17 años en la A-7 a su paso por Mijas (Málaga) en la madrugada del 6 de julio y que huyó tras el accidente.

Los investigadores, inicialmente, apuntaron a que la víctima pudo ser arrollada por un camión, aunque -según han avanzado los pesquisas- los agentes han comprobado que otro vehículo, una furgoneta de la marca Ford, presenta daños compatibles con el impacto de aquella noche, según han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación.

Los agentes han detenido al presunto autor del atropello, un hombre de nacionalidad española, de mediana edad, entre 40 y 50 años. Tras el accidente, los agentes realizaron una reconstrucción de los hechos y localizaron restos de cristales sobre el asfalto, por lo que se intentó identificar al vehículo implicado así como a la persona que conducía tras el visionado de diversas grabaciones.

El siniestro tuvo lugar el 6 de julio a las 5:20 horas en el kilómetro 1027 de la A-7 en sentido Marbella, momento en que varios testigos llamaron al 112 para informar de que una mujer había sido atropellada.

De inmediato se avisó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, que se ha hecho cargo de las investigaciones, y a Mantenimiento de Carreteras. Los sanitarios confirmaron la muerte de la víctima, de la que no trascendieron más datos en ese momento.

La chica noruega, de 17 años, había ido a ver el partido de fútbol de la selección de Noruega, celebrado el pasado 5 de julio y que finalizó con la victoria ante Brasil, y salió a celebrar el resultado con unos amigos. Antes de conocerse el atropello, la madre de la menor había pedido ayuda para localizarla debido a que no había conseguido contactar con ella en las últimas horas y había interpuesto una denuncia ante la Policía.

Horas más tarde la familia confirmó que la víctima era la chica noruega de 17 años, de la que no se tenía rastro desde la madrugada entre las 3:00 y las 4:00 horas del 6 de julio, cuando fue vista por última vez con sus amigos en una discoteca ubicada en Marbella.

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