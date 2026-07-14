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Tenía 28 años

Hallan muerto al bailarín de Rosalía y Rauw Alejandro que estaba desaparecido en Miami

Los detalles Michael-Anthony Leones Espino, conocido como 'Mykee', fue bailarín de Rosalía en su gira 'Motomami Tour' y había desparecido el domingo en el sur de Florida. Su cadáver ha sido encontrado en una intersección vial cerca de las vías del tren en el área de West End.

Rosalía durante el concierto de su gira Motomami World Tour en el Palau Sant Jordi, Barcelona Rosalía durante el concierto de su gira Motomami World Tour en el Palau Sant Jordi, BarcelonaEFE/Alejandro García

La Policía del Condado de Miami-Dade ha encontrado muerto a Michael-Anthony Leones Espino, conocido como 'Mykee', quien fue bailarín de Rosalía y Rauw Alejandro y había desparecido el domingo en el sur de Florida, en Estados Unidos.

Los oficiales hallaron a 'Mykee', de 28 años, en una intersección vial cerca de las vías del tren en el área de West End, al suroeste de Miami, donde lo declararon muerto, cuyos detectives determinaron que fue un aparente suicidio.

A 'Mykee', de 28 años, lo vieron por última vez en el suroeste de Miami el domingo, según una ficha de búsqueda de la Oficina de la Alguacil, que lo consideraba "un adulto en peligro". Su desaparición motivó a los fans de Rosalía y de Rauw Alejandro, quienes fueron novios y estuvieron comprometidos hasta su ruptura en 2023, a pedir ayuda para la búsqueda. "Este es el tipo de noticias que nunca nos gustaría compartir, pero hoy necesitamos vuestra ayuda.

Mykee, uno de los motopapis, ha desaparecido y desde las autoridades nos piden colaboración para ayudar a encontrarlo", publicó la cuenta oficial del club de fans de Rosalía, @rosaliavtspain, en Instagram. 'Mykee', con raíces filipinas, tenía cerca de 80.000 seguidores en total en Instagram y TikTok, donde compartía sus rutinas de baile y cómo se preparaba para salir a los conciertos, pues estuvo en giras como el 'Motomami Tour', de Rosalía, y 'Cosa Nuestra', de Rauw Alejandro.

La ficha de búsqueda de las autoridades no detallaba las circunstancias de su desaparición, pero pedía "extremar precauciones al hacer contacto" con él, además de señalar que "el adulto desaparecido podría necesitar servicios" de atención.

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