El drama de los enfermos de cáncer con el lamentable estado del Hospital Clínico de Madrid: "Me han cancelado la radioterapia tres veces porque el ascensor no funcionaba"

Los detalles Juan Romero, de 75 años, ha visto cómo se aplazaba su tratamiento contra el cáncer de estómago que padece ante la imposibilidad de acceder a la Unidad de Radioterapia. Sin embargo, la Comunidad de Madrid niega este problema.

La Unidad de Radioterapia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid enfrenta críticas de sus pacientes debido a un ascensor averiado desde junio, fundamental para acceder al tratamiento. Juan Romero, de 75 años, ingresado por cáncer de estómago, debía recibir cinco sesiones de radioterapia consecutivas, pero la avería del ascensor retrasó su tratamiento en tres ocasiones, extendiéndolo a ocho días. Esto, según Juan, afecta la eficacia del tratamiento y las posibilidades de curación. La Consejería de Sanidad de Madrid niega problemas con el mantenimiento, asegurando que se realiza mensualmente dentro de los plazos legales.

La Unidad de Radioterapia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid está, desde hace semanas, en el foco de las críticas de sus propios pacientes. En total son 385.000 las personas que reciben tratamiento en este departamento, situado en la planta menos uno del centro, hasta donde los pacientes ingresados solo pueden acceder a través del ascensor número 39, que lleva desde junio sin funcionar.

Juan Romero, enfermo de 75 años, ingresó el pasado 29 de junio por su cáncer de estómago. Los médicos le pautaron cinco sesiones de radioterapia que debían haberse aplicado en cinco días consecutivos. Sin embargo, la avería de ese ascensor hizo que este tratamiento tuviera que suspenderse hasta en tres ocasiones.

"Me llevaron los celadores a darme mi tratamiento y el ascensor no funcionaba, me llevaron otra vez y tampoco funcionaba", relata Juan a laSexta, denunciando el impacto que la rotura de este elevador está teniendo en su salud.

"Me lo han tenido que cancelar hasta tres veces", añade. De hecho, tardó ocho días en recibir un tratamiento que, para maximizar su eficacia, debe aplicarse en cinco. "Ha sido una faena muy grande", señala, denunciando que esta situación puede afectar directamente a las opciones de curación de muchos enfermos de cáncer.

La Comunidad de Madrid niega el problema

Pese a la denuncia de Juan, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid niega su veracidad y asegura que todos los ascensores del Hospital Clínico San Carlos son sometidos a labores de mantenimiento cada mes.

Además, respecto al caso concreto del ascensor número 39, el departamento del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sostiene que su mantenimiento se ha realizado dentro de los plazos legales.

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