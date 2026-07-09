Más Vale Tarde recrea con IA el camino que podría haber hecho la joven noruega atropellada en Mijas

Se cree que Nikoline, de solo 17 años, podría haber sido arrollada por un camión. La chica estaba en una discoteca en Puerto Banús y decidió tomar un VTC para ir hasta el kilómetro 1027 de la autovía A7.

La policía continúa investigando que le pudo ocurrir a Nikoline, una joven noruega de 17 años, que fue atropellada en Mijas, en plena A7. La joven estaba disfrutando de una noche de fiesta en Puerto Banús cuando salió, sin ser vista, de la discoteca en la que estaba con una amiga.

Desde ahí se trasladó hasta Mijas donde fue atropellada. Iñaki López expone que se desconoce quién pudo atropellarla. Leo Álvarez señala que la amiga de Nikoline ha contado que "sobre las cuatro de la mañana va al baño y, cuando sale, su amiga ya no está". "Se había subido en un VTC, su móvil va a desconectarse poquito después", añade el periodista.

"Lo que no sabemos es por qué se baja en ese punto exactamente", indica Álvarez. El periodista cuenta que la A7 está llena de pasarelas y ella se baja justo al lado de una de estas pasarelas. "Toma la peor decisión posible: decide cruzar cuatro carriles", indica. Aparentemente, un camión la habría arrollado.

Recreación con IA

Más Vale Tarde ha recurrido a la Inteligencia Artificial para recrear el recorrido que habría hecho la joven desde esa discoteca en Puerto Banús hasta parar en el kilómetro 1027 de la A7. Sobre las 5:20 de la mañana comenzaron a llegar las primeras llamadas a los servicios de emergencia, señalando que había un cuerpo en mitad de la autovía.

"Hay testigos que dicen que ven un camión de grandes dimensiones", indica Leo, "y hay otros que llaman al 112 diciendo que es una furgoneta, un vehículo más pequeño". El periodista indica que, si la joven hubiera sido atropellada por un vehículo más pequeño, este se habría dado cuenta de ello.

"Si es un vehículo de gran tonelaje, a esas horas de la madrugada, si el golpe es lateral o por detrás, es posibles que ese camionero ni siquiera sepa que se la llevó por delante", añade. Beatriz de Vicente expone que en 2019 se creó un tipo específico de omisión del deber de socorro "que es abandono del lugar del accidente".

La abogada cuenta que este delito conlleva penas de hasta cuatro años de prisión. "Si este camionero se da cuenta de que ha cometido un arrollamiento, podría ser desde un homicidio imprudente, con más o menos concurrencia de culpas de la víctima por cruzar por ahí, y un abandono de la víctima", explica. Pero, como añade, "para imputar ese abandono del lugar, hay que demostrar que sabes que has atropellado a alguien".

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