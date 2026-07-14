Dos muertos al arder un camión que chocó contra una grúa y un taxi que recogían al coche averiado y a sus pasajeros

Los detalles El camión se salió de la vía y se llevó por delante a la grúa que retiraba un vehículo y el taxi al que subían los ocupantes en la localidad malagueña de Benahavís. Al salirse de la pista, impactó todo el remolque con 35.000 litros de combustible.

En Benahavís, Málaga, un trágico accidente ha dejado dos muertos y cinco heridos graves tras el incendio de un camión que chocó violentamente contra una grúa y un taxi. El camión, que transportaba 35.000 litros de combustible, se salió de la vía, llevándose por delante la grúa que retiraba un coche averiado y el taxi que recogía a sus pasajeros. El remolque impactó contra la grúa, provocando un incendio masivo. La cabina del camión cayó por un terraplén, ardiendo. La autopista permaneció cortada más de 12 horas mientras servicios de emergencia, incluyendo un helicóptero, trabajaban para controlar el fuego.

Dos personas han muerto y cinco han resultado heridos graves al arder un camión que ha chocado de forma brutal contra una grúa que recogía un coche averiado y con el taxi que estaba recogiendo a los pasajeros de este coche. El suceso ha ocurrido en Benahavís (Málaga).

Según las primeras investigaciones, el camión se sale de la vía y se lleva por delante a la grúa que tenía que retiraba un vehículo averiado y al taxi que se iba a llevar a los ocupantes. Inmediatamente, impacta contra la grúa todo el remolque que tiene 35.000 litros de combustible, cae en la en la calzada y la cabina de ese camión acaba cayendo 30 metros por un terraplén, ardiendo.

Con las llamas engullendo completamente el puente y la carretera, los vecinos de Benahavís graban atónitos desde varios puntos la enorme columna de humo denso y negro.

Policía, bomberos, ambulancias y hasta un helicóptero fueron necesarios para sofocar las llamas. La autopista ha estado cortada más de 12 horas y hay al menos dos fallecidos y cinco heridos de gravedad.

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