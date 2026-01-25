Ahora

En Subirats

Detenido un conductor por la muerte de un ciclista tras dar positivo en Barcelona

Los detalles El conductor de 19 años, que ha dado positivo en el test de alcoholemia y de drogas, había atropellado a un ciclista a primera hora de este domingo en Subirats (Barcelona).

Imagen de archivo de una ambulancia en Cataluña
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Los Mossos d'Esquadra han detenido este domingo a un conductor de 19 años, que ha dado positivo, por el accidente que ha provocado la muerte de un ciclista en Subirats (Barcelona).

El ciclista ha fallecido este domingo en un choque con un vehículo, ocurrido alrededor de las 7:45 horas en el kilómetro 4,8 de la carretera C-243 a a la altura de Subirats, en Barcelona.

Los agentes de tráfico de los Mossos han realizado el test de alcoholemia y drogas al conductor y, tras dar positivo, ha sido detenido.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado cuatro patrullas de los Mossos, tres dotaciones de los Bomberos de la Generalitat de Cataluña y diversas unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Con la muerte de este ciclista ya son tres las personas que han perdido la vida en accidente de tráfico en las carreteras catalanas desde que comenzó el año 2026.

