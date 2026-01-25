Detenido un conductor por la muerte de un ciclista tras dar positivo en Barcelona

Los detalles El conductor de 19 años, que ha dado positivo en el test de alcoholemia y de drogas, había atropellado a un ciclista a primera hora de este domingo en Subirats (Barcelona).

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un conductor de 19 años tras provocar un accidente mortal en Subirats, Barcelona. El incidente, que ocurrió a las 7:45 horas en la carretera C-243, resultó en la muerte de un ciclista. Los agentes efectuaron pruebas de alcoholemia y drogas al conductor, quien dio positivo y fue arrestado. Al lugar del accidente acudieron cuatro patrullas de los Mossos, tres dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y varias unidades del Sistema de Emergencias Médicas. Con esta tragedia, ya son tres las víctimas mortales en accidentes de tráfico en Cataluña en 2026.

