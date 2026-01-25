Ahora

Perdió el control

Dos muertos y un herido tras chocar contra una palmera y caer por un barranco en Adra, Almería

El contexto El suceso tuvo lugar en una zona de monte, en una carretera asfaltada que sube desde el Trebolar y que da acceso a la Ermita de Santa Lucía.

Un furgón de la Guardia Civil, en la Ciudad de la Justicia de Almería
Dos personas han perdido la vida y otra ha resultado herida leve este sábado tras chocar contra una palmera y caer por un barranco en la localidad almeriense de Adra, según ha informado este domingo el servicio de Emergencias 112.

El suceso tuvo lugar en una zona de monte, en una carretera asfaltada que sube desde el Trebolar y la ermita de Santa Lucía.

El 112 atendió, sobre las 22.20 horas del sábado, una llamada que alertaba de que un turismo se había salido de la vía, había chocado contra una palmera y había caído por un barranco de unos 50 metros, quedando los ocupantes atrapados en su interior.

De inmediato, se activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos del Poniente, a la Policía Local y a Protección Civil de Adra.

Según fuentes del instituto armado, en el siniestro han fallecido dos personas, de las que no han trascendido datos, y una más ha resultado herida leve que ha sido trasladada al hospital más cercano.

