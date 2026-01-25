Al menos 34 heridos leves y 200 desalojados por una fuga de monóxido de carbono en un polideportivo de Puigcerdà

¿Qué ha pasado? Según informan los servicios de emergencias, las personas desalojadas del primer piso y de la planta baja del Club Poliesportiu Puigcerdà han sido trasladadas a una pista anexa, donde han sido valoradas por el personal sanitario del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Unas doscientas personas fueron desalojadas de manera preventiva de un polideportivo en Puigcerdà, Girona, debido a una fuga de monóxido de carbono. Los servicios de emergencias atendieron a 34 afectados en estado leve. Las personas desalojadas fueron trasladadas a una pista anexa, donde personal sanitario del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) las evaluó. Un menor fue llevado al Hospital de la Cerdanya. Los Bomberos de la Generalitat realizaron mediciones de gas y ventilaron las instalaciones. El aviso se recibió a las 17:22 y Protección Civil activó la prealerta del plan PROCICAT.

Unas doscientas personas han tenido que ser desalojadas este domingo de manera preventiva de un polideportivo de Puigcerdà (Girona) por una fuga de monóxido de carbono, mientras que los servicios de emergencias ha atendido a al menos 34 afectados en estado leve.

Según han informado los servicios de emergencias en redes sociales, las personas desalojadas del primer piso y de la planta baja del Club Poliesportiu Puigcerdà por esta fuga han sido trasladadas a una pista anexa, donde han sido valoradas por el personal sanitario del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

De acuerdo con las primeras informaciones, el SEM, que ha desplazado a diez ambulancias, ha atendido a al menos 34 personas, todas en estado leve, y un menor ha tenido que ser trasladado en estado leve hasta el Hospital de la Cerdanya. Por su parte, los Bomberos de la Generalitat, que han movilizado cinco dotaciones, han realizado mediciones de la concentración de gas y ventilado las instalaciones deportivas.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido el aviso de esta fuga de monóxido de carbono a las 17:22 horas y Protección Civil de la Generalitat ha activado la prealerta del plan PROCICAT.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.