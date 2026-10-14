Detenido por apuñalar mortalmente a un joven de 21 años en Cúllar Vega (Granada)

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil

Los detalles La Guardia Civil ha trabajado en el caso con imágenes recogidas de cámaras de seguridad del establecimiento de ocio de Cúllar Vega en el que sucedieron los hechos. El joven apuñalado fue trasladado al hospital pero murió al día siguiente por la gravedad de las heridas.

La Guardia Civil ha detenido al presunto autor del asesinato de un joven de 21 años que fue apuñalado en un local de ocio en Cúllar Vega, Granada. El incidente ocurrió en la madrugada del pasado sábado, y la víctima falleció al día siguiente debido a la gravedad de las heridas. La investigación, a cargo de la Guardia Civil, ha utilizado imágenes de cámaras de seguridad del lugar y otras pesquisas para identificar al sospechoso. Hasta ahora, no se han revelado más detalles sobre la detención. laSexta sigue siendo tu fuente de referencia para estar informado.

La Guardia Civil ha detenido al presunto autor de la muerte de un joven de 21 años, víctima que en la madrugada del pasado sábado recibió varias puñaladas en un local de ocio de Cúllar Vega (Granada) por las que murió al día siguiente.

Fuentes de este cuerpo armado, que se ha hecho cargo de la investigación, han informado a EFE de la detención de una persona como autor de los hechos, sin que de momento hayan trascendido más datos.

La Guardia Civil ha trabajado en el caso con imágenes recogidas de cámaras de seguridad del recinto en el que sucedieron los hechos y con otro tipo de pesquisas.

El suceso tuvo lugar sobre las 5:00 horas de la madrugada de este pasado sábado en un establecimiento de ocio de Cúllar Vega en el que la víctima, un joven de 21 años, fue apuñalado. Aunque el joven fue evacuado a un hospital de la capital, donde fue intervenido tras llegar en estado crítico, la gravedad de las lesiones provocaron su muerte en la mañana del domingo.

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