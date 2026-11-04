Detenida una joven de 18 años vinculada a Blocus por coordinar los disturbios de Barcelona a través de WhatsApp

Los detalles La Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra han detenido a una joven de 18 años por gestionar los canales de comunicación utilizados para organizar los altercados del 24 de octubre en Barcelona, que acabaron con más de 130 detenidos, la mayoría menores de edad.

Una joven de 18 años ha sido detenida en Barcelona por su presunta implicación en los disturbios del 24 de octubre, que resultaron en más de 130 arrestos, principalmente de menores. La Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra la vinculan con la administración de grupos de comunicación del movimiento 'Blocus' y la coordinación de las movilizaciones. La investigación busca identificar a los responsables de la planificación y difusión de las convocatorias de los altercados. El arresto de la joven se suma a otros en Cataluña y España, incluyendo al fundador del movimiento en Valencia. Durante el fin de semana, se identificaron más de 1.400 personas en Barcelona y se incautaron 127 objetos peligrosos.

Una joven de 18 años ha sido detenida este miércoles en Barcelona por su presunta vinculación con la organización de los disturbios registrados el pasado 24 de octubre en la ciudad, que se saldaron con más de 130 arrestos, la mayoría de ellos de menores de edad. La Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra la relacionan con la administración de grupos de comunicación del movimiento Blocus y con la coordinación de las movilizaciones.

El arresto se enmarca en la investigación conjunta que ambos cuerpos mantienen abierta para esclarecer quiénes participaron en la planificación, coordinación y difusión de las convocatorias relacionadas con los saqueos y altercados. Según las pesquisas, la joven gestionaba varios grupos creados para facilitar la organización de los participantes. Su acceso se habría difundido a través de un cartel publicado en TikTok que incluía un código QR con un enlace directo a un canal de WhatsApp. Los investigadores también le atribuyen una "participación activa en la dinamización del grupo".

Esta detención se suma a las practicadas durante la última semana en Cataluña tras los incidentes de Barcelona y ante las nuevas convocatorias de movilizaciones del pasado fin de semana, que finalmente fueron desactivadas. En estos días han sido arrestadas una veintena de personas, en su mayoría menores. Además, durante el fin de semana los agentes identificaron a más de 1.400 personas en las calles de Barcelona e incautaron 127 objetos considerados "potencialmente peligrosos". La investigación también ha llevado a detener en otros puntos de España a integrantes del movimiento, entre ellos su fundador e impulsor en el país, arrestado en Valencia, y varios responsables de la organización en Tenerife.

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