Hasta 800 desalojados de Grimaldo y Casas de Millán, Cáceres, por un incendio originado al salir ardiendo un camión.

El contexto El vehículo ha salido en llamas en la Autovía de la Plata (A-66). La Junta de Extremadura tiene activado desde las 15:40 horas la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma,

Un incendio forestal en la Autovía de la Plata (A-66) en Cáceres, originado por un camión en llamas, ha requerido la participación de dieciocho medios aéreos, incluyendo siete aviones y once helicópteros, para su extinción. La emergencia ha provocado la evacuación preventiva de 800 personas en Grimaldo y Casas de Millán. La Junta de Extremadura activó la situación operativa 1 del Plan Infocaex, debido a la amenaza a bienes y personas. El Puesto de Mando Avanzado se estableció en la salida 505 de la A-66. El operativo incluye medios del Plan Infoex, Miteco, Diputación de Badajoz, Guardia Civil y Cruz Roja.

Dieciocho medios aéreos -siete aviones y once helicópteros- participan en las labores de extinción del incendio forestal originado este sábado al salir ardiendo un camión en la Autovía de la Plata (A-66), lo que ha obligado a evacuar de forma preventiva a 150 personas en Grimaldo y otras 650 en Casas de Millán, en la provincia de Cáceres.

La Junta de Extremadura tiene activado desde las 15:40 horas la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Infocaex). La situación operativa 1 se declara por fuegos que pueden afectar a bienes forestales y a personas o bienes no forestales, un escenario que requiere adoptar medidas para proteger a la población (confinamientos, evacuaciones preventivas o cortes de vías, entre las más habituales), ha informado el Ejecutivo regional en un comunicado.

En este caso, se activa por la posible afección a cascos urbanos y a viviendas aisladas, lo que ha motivado la evacuación preventiva de Grimaldo, pedanía de Cañaveral, y de Casas de Millán, así como a viviendas próximas. Además, la Junta ha desplegado el Puesto de Mando Avanzado (PMA) en la rotonda situada en la salida 505 de la A-66, de acceso a Torrejoncillo.

Las situaciones operativas del Infocaex las declara el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, en su condición de director del Plan Infocaex.

El incendio en Casas de Millán se declaró a las 13:38 horas y su proximidad a carreteras motivó la declaración de nivel 1 del Plan Infoex a las 14:40 horas. El vehículo pesado ha salido ardiendo a la altura del kilómetro 505 de la vía, sentido norte, en el Puerto de los Castaños, en el término municipal de Casas de Millán.

En la extinción participan también cuatro unidades de Bomberos forestales terrestres más dos helitransportadas, un agente del Medio Natural, un técnico deextinción y tres vehículos de maquinaria pesada.

El operativo está formado por medios del Plan Infoex, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), la Diputación de Badajoz, con la colaboración de la Guardia Civil y Cruz Roja. Según la Guardia Civil, el fuego originado en el vehículo pesado "se ha propagado a la vegetación colindante, afectando tanto al entorno forestal como a las inmediaciones de la autovía".

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