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Trágico accidente

Muere una joven de 22 años al quedar atrapada en la máquina de una lavandería en Yeles, Toledo

El contexto Los Bomberos han tenido que liberar a la mujer, que trabajaba en el local y que ha muerto en el lugar. El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado de que este accidente laboral ha ocurrido a las 7:25 horas en el establecimiento ubicado en el Camino Canteras.

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil.
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Una trabajadora de 22 años ha fallecido en la mañana de este sábado tras quedar atrapada en una máquina de una lavandería en Yeles (Toledo).

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado de que este accidente laboral ha ocurrido a las 7:25 horas de este sábado en una lavandería ubicada en el Camino Canteras, cuando un trabajadora ha quedado atrapada en una de las máquinas de la lavandería.

Los Bomberos de Illescas (Toledo) han tenido que rescatar a la chica de la máquina, ya que era de difícil acceso y liberarla ha sido complicado. La trabajadora, de 22 años, ha fallecido en el lugar y la UVI que se ha trasladado solo ha podido certificar el deceso.

Además de los Bomberos y la UVI también han acudido agentes de la Guardia Civil.

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