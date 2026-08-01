Muere una joven de 22 años al quedar atrapada en la máquina de una lavandería en Yeles, Toledo

El contexto Los Bomberos han tenido que liberar a la mujer, que trabajaba en el local y que ha muerto en el lugar. El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado de que este accidente laboral ha ocurrido a las 7:25 horas en el establecimiento ubicado en el Camino Canteras.

Una trabajadora de 22 años ha perdido la vida este sábado tras quedar atrapada en una máquina de una lavandería en Yeles, Toledo. El trágico accidente laboral ocurrió a las 7:25 horas en una lavandería del Camino Canteras. Los Bomberos de Illescas, junto con agentes de la Guardia Civil y una UVI móvil, acudieron al lugar. El rescate fue complicado debido al difícil acceso a la máquina. Lamentablemente, la joven falleció en el lugar y los servicios de emergencia solo pudieron certificar su deceso. La noticia ha sido reportada por laSexta.

Una trabajadora de 22 años ha fallecido en la mañana de este sábado tras quedar atrapada en una máquina de una lavandería en Yeles (Toledo).

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado de que este accidente laboral ha ocurrido a las 7:25 horas de este sábado en una lavandería ubicada en el Camino Canteras, cuando un trabajadora ha quedado atrapada en una de las máquinas de la lavandería.

Los Bomberos de Illescas (Toledo) han tenido que rescatar a la chica de la máquina, ya que era de difícil acceso y liberarla ha sido complicado. La trabajadora, de 22 años, ha fallecido en el lugar y la UVI que se ha trasladado solo ha podido certificar el deceso.

Además de los Bomberos y la UVI también han acudido agentes de la Guardia Civil.

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