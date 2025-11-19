Desmantelan una plantación de marihuana en la casa del alcalde de Villar del Humo, Cuenca

Los detalles En el registro de la vivienda del regidor, que ha sido detenido, se hallaron 215 plantas de marihuana y siete recipientes con cogollos preparados para la venta. Los vecinos de la localidad, de apenas 180 habitantes, están estupefactos.

La Guardia Civil ha desmantelado una plantación de marihuana en la casa del alcalde de Villar del Humo, César Sáiz, quien ha sido detenido. En la operación, que tuvo lugar en esta pequeña localidad de la Serranía Baja de Cuenca, se encontraron 215 plantas de marihuana y recipientes con cogollos listos para la venta. La noticia ha causado gran sorpresa entre los 180 habitantes del pueblo, ya que nadie esperaba que el alcalde estuviera involucrado en tales actividades. César Sáiz ganó las elecciones de 2023 con el Partido Popular, aunque no es afiliado. El partido solicitará que devuelva su acta de concejal.

La Guardia Civil ha desmantelado una plantación de marihuana en la casa del alcalde de Villar del Humo, César Sáiz, que ha sido detenido, en el marco de una operación que desplegó varias patrullas el martes en esta pequeña población de la Serranía Baja de Cuenca.

Varias patrullas de la Guardia Civil y del Seprona registraron la casa del regidor alrededor de las 09:00 horas de la mañana y encontraron 215 plantas de marihuana y siete recipientes con cogollos preparados para la venta, según fuentes de la investigación citadas por Europa Press.

Según vecinos de la localidad conquense, citados por la agencia Efe, los agentes sacaron bolsas llenas de una sustancia cuyo olor permitía identificarla, incluso a gran distancia, como marihuana. Las mismas fuentes vecinales reconocían que la noticia ha causado "gran estupor y sorpresa" en esta pequeña población de apenas 180 habitantes, porque nadie se esperaba que el alcalde "pudiera estar cultivando marihuana".

César Sáiz ganó las elecciones de 2023 a la Alcaldía de Villar del Humo con el Partido Popular. Entonces el partido obtuvo cuatro de los cinco concejales que se eligen en esta localidad conquense. Fuentes 'populares' en Cuenca han indicado a Efe que no es afiliado del partido, aunque sí ha representado las siglas del PP, y que "respetando su presunción de inocencia, se le va a solicitar que devuelva su acta de concejal".

