Ahora

El regidor, detenido

Desmantelan una plantación de marihuana en la casa del alcalde de Villar del Humo, Cuenca

Los detalles En el registro de la vivienda del regidor, que ha sido detenido, se hallaron 215 plantas de marihuana y siete recipientes con cogollos preparados para la venta. Los vecinos de la localidad, de apenas 180 habitantes, están estupefactos.

El alcalde de la localidad conquense de Villar del Humo, César SaizEl alcalde de la localidad conquense de Villar del Humo, César SaizAYUNTAMIENTO DE VILLAR DEL HUMO
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Guardia Civil ha desmantelado una plantación de marihuana en la casa del alcalde de Villar del Humo, César Sáiz, que ha sido detenido, en el marco de una operación que desplegó varias patrullas el martes en esta pequeña población de la Serranía Baja de Cuenca.

Varias patrullas de la Guardia Civil y del Seprona registraron la casa del regidor alrededor de las 09:00 horas de la mañana y encontraron 215 plantas de marihuana y siete recipientes con cogollos preparados para la venta, según fuentes de la investigación citadas por Europa Press.

Según vecinos de la localidad conquense, citados por la agencia Efe, los agentes sacaron bolsas llenas de una sustancia cuyo olor permitía identificarla, incluso a gran distancia, como marihuana. Las mismas fuentes vecinales reconocían que la noticia ha causado "gran estupor y sorpresa" en esta pequeña población de apenas 180 habitantes, porque nadie se esperaba que el alcalde "pudiera estar cultivando marihuana".

César Sáiz ganó las elecciones de 2023 a la Alcaldía de Villar del Humo con el Partido Popular. Entonces el partido obtuvo cuatro de los cinco concejales que se eligen en esta localidad conquense. Fuentes 'populares' en Cuenca han indicado a Efe que no es afiliado del partido, aunque sí ha representado las siglas del PP, y que "respetando su presunción de inocencia, se le va a solicitar que devuelva su acta de concejal".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Casi siete millones de euros en mordidas del 2% por obras públicas: la UCO sitúa a Cerdán en el centro de una trama con pisos en Madrid y sede en Navarra
  2. Sesión de control al Gobierno, en directo | Pedro Sánchez comparece en el Congreso tras el informe de la UCO sobre Santos Cerdán
  3. Feijóo propone implantar la "verificación de edad" digital y bloquear la "geolocalización en apps" que permitan el acceso a menores de 16 años
  4. Siguiendo el rastro de la droga y 26.000 euros en una funda de edredón: así ha estallado el caso de las mascarillas en Almería
  5. Trump, desatado con la visita de Bin Salman: cazas F-35, críticas a periodistas y una cena de lujo con Cristiano Ronaldo invitado
  6. 50 años sin respuestas y con el dolor todavía muy presente: la búsqueda interminable de los desaparecidos del franquismo