Un incendio en un desguace de San Martín de la Vega calcina varios vehículos y obliga a desalojar varias naves

Incendio en un desguace de San Martín de la Vega

Los detalles Las llamas se han originado en un desguace ubicado en el cruce de las calles Cobre y Plomo. Hasta el lugar se han desplazado hasta 15 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid.

Un incendio declarado esta madrugada en un desguace de San Martín de la Vega ha calcinado varios vehículos y amenaza con extenderse a otras naves cercanas. Las llamas comenzaron alrededor de las 07:15 horas en el cruce de las calles Cobre y Plomo. Hasta 15 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid trabajan intensamente en el lugar. Aunque se observa una gran columna de humo, esta no afecta a zonas pobladas. La Guardia Civil y la Policía Local han desalojado varias industrias en la misma parcela y confinado al resto de trabajadores del polígono como medida preventiva. Efectivos del SUMMA 112 se han desplazado al lugar, pero no se han registrado heridos.

Un incendio declarado esta madrugada en un desguace de la localidad madrileña de San Martín de la Vega ha calcinado ya varios vehículos y amenaza con extenderse a otras naves cercanas del complejo, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Las llamas se han originado en torno a las 07:15 horas en un desguace ubicado en el cruce de las calles Cobre y Plomo, y hasta el lugar se han desplazado hasta 15 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, que continúan trabajando con intensidad en el lugar.

En el entorno se observa una gran columna de humo, aunque es vertical y no afecta a zonas pobladas. La Guardia Civil y la Policía Local han procedido a desalojar varias industrias situadas en la misma parcela y han confinado al resto de trabajadores del polígono como medida preventiva.

Hasta el lugar se ha desplazado también de forma preventiva efectivos del SUMMA 112, aunque no han tenido que intervenir ni tampoco se han registrado heridos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.