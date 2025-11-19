Ahora

En Madrid

Un incendio en un desguace de San Martín de la Vega calcina varios vehículos y obliga a desalojar varias naves

Los detalles Las llamas se han originado en un desguace ubicado en el cruce de las calles Cobre y Plomo. Hasta el lugar se han desplazado hasta 15 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid.

Incendio en un desguace de San Martín de la VegaIncendio en un desguace de San Martín de la Vega@112cmadrid
Un incendio declarado esta madrugada en un desguace de la localidad madrileña de San Martín de la Vega ha calcinado ya varios vehículos y amenaza con extenderse a otras naves cercanas del complejo, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Las llamas se han originado en torno a las 07:15 horas en un desguace ubicado en el cruce de las calles Cobre y Plomo, y hasta el lugar se han desplazado hasta 15 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, que continúan trabajando con intensidad en el lugar.

En el entorno se observa una gran columna de humo, aunque es vertical y no afecta a zonas pobladas. La Guardia Civil y la Policía Local han procedido a desalojar varias industrias situadas en la misma parcela y han confinado al resto de trabajadores del polígono como medida preventiva.

Hasta el lugar se ha desplazado también de forma preventiva efectivos del SUMMA 112, aunque no han tenido que intervenir ni tampoco se han registrado heridos.

