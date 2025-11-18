Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío de Juan Carlos I

Los detalles Se trata de una construcción franquista que homenajeaba a Carlos de Borbón y Orleans, tío de Juan Carlos I, fallecido en esta zona durante los combates de la Guerra Civil, en septiembre de 1936.

La cruz de cemento en el monte Morkaiko de Elgoibar, erigida durante la dictadura franquista, fue derribada, según confirmó el Departamento vasco de Seguridad. La Ertzaintza investiga el suceso tras la alerta de la Policía Municipal. El monumento, incluido en un informe de 2019 sobre simbología franquista, había sido reinterpretado por el Ayuntamiento de Elgoibar, gobernado por el PNV, como testigo de una época. La estructura se mantenía para favorecer la memoria democrática, con un panel explicativo y su integración en una ruta de memoria. Su derribo es visto como una pérdida del recordatorio histórico.

La cruz de cemento erigida en el monte Morkaiko de Elgoibar durante la dictadura franquista apareció derribada en la noche del lunes, según confirmó el Departamento vasco de Seguridad. La Ertzaintza ha abierto una investigación después de que la Policía Municipal alertara de lo ocurrido.

Agentes desplazados al lugar comprobaron que el monumento, de grandes dimensiones, había sido abatido, aunque no se encontró a nadie en la zona y, por el momento, no se han producido detenciones.

El símbolo formaba parte del informe elaborado en 2019 por el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Gogora, sobre la retirada de simbología franquista en Euskadi.

Tras conocerse el derribo, el Ayuntamiento de Elgoibar -gobernado por el PNV- convocó una Junta de Portavoces y difundió un comunicado en el que subraya que, para la ciudadanía local, la cruz había dejado de ser un vestigio de exaltación franquista y se identificaba principalmente con el montañismo.

El consistorio explica que, en el marco de sus políticas de memoria histórica, su objetivo había sido reinterpretar el monumento. Por ello, retiró la inscripción original y mantuvo la estructura como "testigo de una época". Según detalla, y siguiendo recomendaciones técnicas de expertos, se optó por no derribar la cruz para favorecer la recuperación de la memoria democrática.

En esa línea, el Ayuntamiento promovió la instalación de un panel explicativo y su integración en una ruta de la memoria. A su juicio, el tamaño y la ubicación del monumento, frente a unas fosas, permitían evidenciar "la dimensión del horror de la guerra y el carácter totalitario del régimen franquista".

