Ahora

Envuelto en la polémica

Piden la dimisión del alcalde de Alpedrete tras sus polémicas declaraciones justificando un crimen machista

El contexto Juan Rodríguez afirmó que el acusado de haber matado a su pareja tras apuñalarle 50 veces antes de suicidarse, estaba luchando por una incapacidad laboral que nunca llegó y que "la presión pudo con él".

Alcalde de Alpedrete

La oposición ha pedido la dimisión del alcalde de Alpedrete, Juan Rodríguez. Creen que nada justifica lo que dijo sobre el crimen machista de su municipio. Un hombre apuñaló a su mujer 50 veces antes de suicidarse. Él dijo que no lo veía como un caso de violencia de género. "Yo no lo veo como una violencia de género a la mujer", aseguraba.

Sus inoportunas palabras le han costado una rectificación. "Mis palabras han podido ser malinterpretadas y quiero dejar claro mi rechazo total y sin paliativos a cualquier tipo de violencia que se ejerza contra las mujeres", señalaba tiempo después.

Unas declaraciones que le han puesto en apuros en su propio Ayuntamiento. La oposición en bloque pide su dimisión inmediata. "Hemos registrado una moción pidiendo la reprobación del alcalde. La registramos toda la oposición en bloque. Las declaraciones son terribles", explica Deborah, Alcaraz, portavoz y concejala de Más Madrid en el Ayuntamiento de Alpedrete.

La víctima recibió 50 puñaladas, pero el alcalde intentó justificar el asesinato de todas las maneras posibles. En concreto, señaló que el presunto agresor estaba luchando por una incapacidad laboral que nunca llegó, que la presión pudo con él y por eso tomó una mala decisión.

La oposición pide al PP que lo cesen. "Reclamamos a Ayuso que, si no quiere dimitir, ella inmediatamente le cese porque si no será tan negacionista como su alcalde", destaca Lorena Morales, portavoz de Mujer del Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid.

No es la primera vez que Juan Rodríguez tiene que rectificar. Ya lo hizo en mayo de 2024, cuando quiso retirar del pueblo unas placas con los nombres de Paco Rabal y Asunción Balaguer, pero la presión vecina hizo que la propia Ayuso interviniera para que se retractase.

