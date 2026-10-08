Degolló a la mascota de su pareja, la cocinó y la obligó a comérselo: la crueldad extrema de un hombre parar torturar a su novia

Los detalles El hombre, condenado a cuatro años y medio de prisión, la amenazó de muerte diciéndole que la tiraría viva a la chimenea y que los dientes los tiraría al campo.

Un hombre ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión por una serie de delitos que incluyen amenazas, malos tratos habituales, maltrato animal y delito contra la integridad moral. La pareja convivía desde octubre de 2021 y, tras varios episodios de maltrato, el hombre interpretó que su pareja le había escupido mientras le cortaba el pelo. En respuesta, la ató y la amenazó de muerte, antes de obligarla a presenciar cómo degollaba a su conejo mascota. Luego, cocinó al animal y la forzó a comerlo. El condenado tiene un atenuante por esquizofrenia paranoide.

Degollar, cocinar y obligar a su pareja a comerse al conejo que tenía de mascota suena ya demoledor, pero los detalles de cómo torturo así a su novia son de una crueldad extrema.

La pareja convivía desde octubre de 2021 y después de varios episodios durísimos de maltrato habitual por el que también ha sido condenado, un día de diciembre él interpreta que ella le había escupido al soplar la maquinilla con la que le cortaba el pelo.

Primero la ata y con un cuchillo en el cuello la amenaza de muerte diciéndole que la tiraría viva a la chimenea y que los dientes los tiraría al campo, que merecía morir por haberle escupido. Pero lo peor vendría con la lección que según él le iba a dar para que aprendiera.

La desató y la obligó a coger a su mascota, un conejo blanco por las patas, mientras la obligaba a mirar como él, con ese mismo cuchillo que la había amenazado degollaba al animal. Cogió la sangre del conejo y se la restregó por la cara. Después cocinó al animal y la obligó a comérselo.

El hombre tiene un atenuante por su esquizofrenia paranoide, pero acaba de ser condenado a cuatro años y medio de prisión por amenazas, malos tratos habituales, maltrato animal y delito contra la integridad moral.

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