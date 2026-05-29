Levantan el confinamiento de Òrrius (Barcelona) tras darse por controlado un enorme incendio que afectó a una zona industrial y forestal

El contexto El fuego se inició en una industria de parafina que tenía 500 toneladas del producto en ese momento. Tras ello, se trasladaron al lugar unos 80 bomberos para trabajar en la extinción.

Protección Civil ha levantado el confinamiento en Òrrius (Barcelona), que afectaba a 600 vecinos, tras controlar un incendio en una zona industrial y de vegetación. Tras el control del fuego, se envió una alerta a los vecinos para informar del levantamiento del confinamiento y aconsejar no acercarse a las áreas afectadas. El fin del confinamiento se produjo después de que los Bomberos de la Generalitat controlaran los incendios que comenzaron el jueves. El incendio se originó junto a una industria de parafina y fue estabilizado el jueves por la tarde. Participaron 80 bomberos con 31 vehículos en la extinción.

Protección Civil ha levantado el confinamiento del municipio de Òrrius (Barcelona), que afectaba a unos 600 vecinos, tras haber quedado controlado un incendio en una zona industrial y en una zona de vegetación contigua a la nave situada en el término municipal.

Tras darse por controlado el fuego, Protección Civil ha enviado una alerta a los teléfonos móviles de los vecinos para informar sobre el levantamiento del confinamiento con un mensaje en el que también aconsejaban no acercarse a las zonas afectadas por el fuego para evitar riesgos innecesarios, así como continuar atentos a las indicaciones de las autoridades.

El fin del confinamiento se ha producido después de que los Bomberos de la Generalitat hayan dado por controlados a primera hora de la mañana los dos incendios que afectaban desde este jueves a esta población.

El incendio en la zona de vegetación que se originó junto a una industria de parafina de Órrius, donde se inició el fuego, se dio por estabilizado este jueves por la tarde, tras lo que "no se ha encontrado ningún punto caliente en la zona", según han precisado los Bomberos.

Por su parte, en la nave industrial todavía se puede ver la columna de humo que se originó con el fuego, aunque ha disminuido la intensidad. En la extinción de ambos fuegos han participado unos 80 bomberos ayudados de 31 vehículos, cuatro de ellos aéreos.

Los Bomberos recibieron el aviso del incendio en la industria Porquinat a las 12:40 horas de este jueves, y las 16 personas que trabajaban en la fábrica la abandonaron sin sufrir daños. Esta empresa compra, procesa y vende parafina y en el momento del incendio había en la misma unas 500 toneladas de este producto.

Los bomberos optaron por esperar a que el fuego fuera consumiendo el combustible. El incendio afectó también a la zona forestal del exterior de la fábrica, donde quemó una hectárea.

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