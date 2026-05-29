La defensa de Jonathan Andic apunta a las dolencias que sufría su padre para explicar las características de la caída

Entre líneas En el escrito, la defensa de Andic denuncia que el "cuidado goteo en la filtración de las líneas de investigación policial" ha provocado una "condena social como pena anticipada", algo que consideran que "un Estado de Derecho debiera evitar".

La defensa de Jonathan Andic ha recurrido ante la Audiencia de Barcelona el auto que le impuso una fianza de un millón de euros para evitar su ingreso en prisión. El abogado Cristóbal Martell argumenta que las dolencias de Isak Andic, como la gonartrosis bilateral en ambas rodillas, explican su caída, ya que estas condiciones reducen los tiempos de reacción y provocan un colapso articular. Además, el escrito critica la condena social anticipada generada por las filtraciones de la investigación policial sobre el fallecimiento de Andic, que ocurrió el 14 de diciembre de 2024, y subraya la necesidad de evitar tal situación en un Estado de Derecho.

La defensa de Jonathan Andic recurre ante la Audiencia de Barcelona el auto por el que se le impuso una fianza de un millón de euros para evitar el ingreso en prisión y destaca las dolencias que sufría su padre para explicar las características de su caída.

El escrito señala que Isak Andic sufría "una gonartrosis bilateral en ambas rodillas" que explica "la reducción a los tiempos de reacción en caída, la incapacidad de corrección postural y el colapso articular donde las rodillas ceden en lugar de sostener el peso, produciéndose una caída más vertical y menos controlada".

"En estas pérdidas de equilibrio no existe reacción defensiva y por tanto no existen lesiones palmares", argumenta el escrito del abogado, Cristóbal Martell.

En el escrito también se señala que el "fallecimiento por accidente" de Andic el 14 de diciembre de 2024 y la correlativa incoación de procedimiento de investigación acerca de las circunstancias y causas de su muerte, ha presentado "un interés social exacerbado potenciado por un cuidado goteo en la filtración de las líneas de investigación policial, produciéndose una suerte de condena social como pena anticipada, que un Estado de Derecho debiera evitar, máxime en un contexto adjetivo de investigación de un hecho del que habrá de conocer un Tribunal del Jurado".

El auto que se recurre, dice esta parte, constituye "el ornato final subsiguiente a ese cuadro indeseable".

"Necesito ayuda, mi padre se ha caído": su llamada al 112

"Necesito ayuda. Mi padre se ha caído". Esa es una de las frases que pronunció Jonathan Andic en la llamada al 112 que realizó desde la montaña de Montserrat, Barcelona, tras la caída mortal de su padre, el fundador de Mango, Isak Andic.

"Necesito ayuda, mi padre se ha caído": la defensa de Jonathan Andic aporta la llamada al 112 tras la muerte de su padre

En la conversación, el hijo del fallecido, acusado de asesinato, aparece entre sollozos mientras pide ayuda urgente a los servicios de emergencias.

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