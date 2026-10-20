1.000 rescates en 24 horas por la DANA Adam: "Pensé que nos moríamos dentro"

Los detalles El capitán Molina sobrevoló la zona una y otra vez durante 12 horas para que todos pudieran ser rescatados. Aunque para muchos la espera a ser rescatados fue larguísima.

El lunes fue un día de angustia y rescates en Gandía. José Vicente y su madre, Dolores, fueron evacuados en barca mientras el agua subía. Sandra esperó horas en una litera, temiendo por su vida. Pilotos como Antonio Milano sobrevolaron la zona durante 12 horas para rescatar a las personas atrapadas. José Alberto, en su 4x4, ayudó a rescatar a un matrimonio mayor y una familia con tres niñas. En total, se realizaron cerca de un millar de rescates, muchos de ellos con la ayuda de medios aéreos y acuáticos, como el kayak de David, un bombero que salvó a personas mayores. Virginia esperó 10 horas hasta que una lancha de las GEAS la rescató junto a sus mascotas.

A José Vicente le sacaron de casa junto a su madre dependiente y Sandra esperó horas sobre una litera temiendo no salir con vida. Para muchos, este lunes, tras el paso de la DANA Adam, esa espera fue larguísima. También fue un día largo para los pilotos de los helicópteros. Antonio Molina nos ha contado que sobrevoló la zona una y otra vez, así durante 12 horas, para que todos pudieran ser rescatados.

No podía llegar al trabajo, así que José Alberto se subió a su 4x4 a rescatar en Gandía a un matrimonio mayor al que echaban de menos sus hijos. También rescataron a una familia con tres niñas.

"La gente está muy agradecida y no paran de dar las gracias", cuenta José Alberto, quien señala que, en total, realizó 10 rescates altruistas en coordinación con las autoridades. Hubo cerca de un millar.

El capitán Antonio Milano, piloto del helicóptero de la Unidad Aérea de la Guardia Civil en Granada, cuenta que "se iban acumulando en lista de espera". El capitán Molina hizo los más complicados por aire. 15 medios aéreos sobrevolando la misma zona, un estrés añadido el de la coordinación. "Teníamos a compañeros nuestros pasándonos por un lado y a otro", señala.

Así, en barca, rescataron a José Vicente y su madre Dolores, con alzhéimer. Un respiro al ver cómo el agua les alcanzaba. Al verse atrapados, Claudia y su novio pensaron "que moríamos aquí dentro" y que nadie los iba a sacar. Se subieron a una litera hasta que llegó una barca a por ellos. "Pensé "por fin estoy salvada", relata Claudia.

Y es que David -bombero-, su primo y su vecino, sacaron el kayak y el traje de buceo y empezaron a sacar a las personas mayores. En el caso de Virginia, estuvo 10 horas esperando su rescate. En un primer momento llegó la Guardia Civil con helicóptero, pero no podían llevarse a sus cinco mascotas. Siguió esperando y, al final, una lancha de las GEAS puso fin a su pesadilla.

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