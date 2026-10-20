Ahora

Fuerte temporal

1.000 rescates en 24 horas por la DANA Adam: "Pensé que nos moríamos dentro"

Los detalles El capitán Molina sobrevoló la zona una y otra vez durante 12 horas para que todos pudieran ser rescatados. Aunque para muchos la espera a ser rescatados fue larguísima.

1.000 rescates en 24 horas por la DANA Adam: "Pensé que nos moríamos dentro"
Escucha esta noticia
0:00/0:00

A José Vicente le sacaron de casa junto a su madre dependiente y Sandra esperó horas sobre una litera temiendo no salir con vida. Para muchos, este lunes, tras el paso de la DANA Adam, esa espera fue larguísima. También fue un día largo para los pilotos de los helicópteros. Antonio Molina nos ha contado que sobrevoló la zona una y otra vez, así durante 12 horas, para que todos pudieran ser rescatados.

No podía llegar al trabajo, así que José Alberto se subió a su 4x4 a rescatar en Gandía a un matrimonio mayor al que echaban de menos sus hijos. También rescataron a una familia con tres niñas.

"La gente está muy agradecida y no paran de dar las gracias", cuenta José Alberto, quien señala que, en total, realizó 10 rescates altruistas en coordinación con las autoridades. Hubo cerca de un millar.

El capitán Antonio Milano, piloto del helicóptero de la Unidad Aérea de la Guardia Civil en Granada, cuenta que "se iban acumulando en lista de espera". El capitán Molina hizo los más complicados por aire. 15 medios aéreos sobrevolando la misma zona, un estrés añadido el de la coordinación. "Teníamos a compañeros nuestros pasándonos por un lado y a otro", señala.

Así, en barca, rescataron a José Vicente y su madre Dolores, con alzhéimer. Un respiro al ver cómo el agua les alcanzaba. Al verse atrapados, Claudia y su novio pensaron "que moríamos aquí dentro" y que nadie los iba a sacar. Se subieron a una litera hasta que llegó una barca a por ellos. "Pensé "por fin estoy salvada", relata Claudia.

Y es que David -bombero-, su primo y su vecino, sacaron el kayak y el traje de buceo y empezaron a sacar a las personas mayores. En el caso de Virginia, estuvo 10 horas esperando su rescate. En un primer momento llegó la Guardia Civil con helicóptero, pero no podían llevarse a sus cinco mascotas. Siguió esperando y, al final, una lancha de las GEAS puso fin a su pesadilla.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Feijóo admite que busca una "fórmula" con Vox en el Senado porque sería "un error facilitar al sanchismo" su control
  2. La DANA Adam azota España, en directo | Inundaciones y rescates en Alicante, Murcia y Baleares por los últimos coletazos de la DANA Adam, que deja al menos cinco muertos
  3. El Supremo aplica la amnistía a los condenados por el procés y critica la "grandilocuencia" del Constitucional
  4. La Delegación del Gobierno en Madrid ordena una nueva investigación por las cargas policiales contra los profesores
  5. Tener empleo ya no garantiza evitar la pobreza: el coste de la vivienda en España empuja a 770.000 personas trabajadoras a la miseria
  6. Francia pasa una noche tranquila tras imponer el toque de queda en París, Lyon, Lille y Niza