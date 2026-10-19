Valery Pors cuenta cómo su ambulancia se quedó atrapada por la DANA en Dénia: "Sin darnos cuenta, había un metro de agua"

La técnico de Emergencias Sanitarias explica en Más Vale Tarde los momentos de tensión que vivió con su compañero durante el traslado de un paciente al hospital en pleno temporal.

La DANA Adam ha causado estragos en el litoral peninsular y las Islas Baleares, provocando inundaciones y el rescate de cientos de personas. Las lluvias han afectado incluso a los equipos de emergencia, como Valery Pors, técnico de Emergencias Sanitarias. Durante la madrugada del lunes, Pors y su compañero quedaron atrapados por el agua mientras trasladaban a un paciente al Hospital de Dénia. La inundación se produjo rápidamente, alcanzando un metro de altura. Tras varios minutos, el conductor logró sacar la ambulancia. A pesar de la situación, el paciente, con una fractura en la mano, se mantuvo tranquilo y bromeó con el equipo al llegar al hospital.

La DANA Adam está azotando múltiples puntos del litoral peninsular y de Islas Baleares, dejando zonas inundadas y cientos de personas rescatadas. Las fuertes lluvias afectan también a los profesionales de emergencias que deben salir a la calle a ayudar a otros. Entre esos afectados está Valery Pors, técnico de Emergencias Sanitarias, que durante un traslado al hospital sufrió las consecuencias de las inundaciones.

En la madrugada de este lunes, Pors y su compañero llevaban a un paciente al Hospital de Dénia (Alicante) cuando se quedaron atrapados por el agua. "Nos hemos quedado", se escucha decir al conductor en un vídeo grabado desde el interior de la ambulancia.

Según ha explicado, los hechos ocurrieron sobre las 4:00 de la mañana y la inundación se produjo en cuestión de minutos. "Íbamos a salir al hospital como siempre, pero el problema es que la carretera se inunda enseguida. Empezamos con un palmo de agua y, cuando llegamos a la zona de inundación, sin darnos cuenta, ya estábamos en un metro", ha sostenido.

Rodeados de una gran cortina de agua y agobiados por la situación, se quedaron parados varios minutos hasta que el conductor consiguió sacarlos del lugar. "Estuvimos parados unos cinco minutos y nos salvó el conductor, que no sé cómo nos sacó de ahí, pero nos sacó", ha contado Pors en Más Vale Tarde.

La profesional de Emergencias ha explicado que el paciente tenía una fractura en la mano y "se tomó superbien" la tensa situación. "Cuando llegamos al hospital estábamos bromeando con él, estaba supertranquilo", ha asegurado.

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