Francisco Cacho alerta del peligro de que se repita una DANA de máxima gravedad en Valencia "cada dos o tres años": "Lo estamos sospechando"

El meteorólogo de laSexta explica que, según las estadísticas, "el periodo de retorno de un episodio de más de 700 litros en Valencia es de 150 años, y hemos tenido dos en dos años".

La DANA Adam se marcha de la Comunidad Valenciana este martes dejando acumulados de más de 700 litros por metro cuadrado en zonas de Valencia y Alicante, al menos cuatro muertos, 2.000 desalojados y cientos de rescates. Una situación, en lo que a las precipitaciones se refiere, muy similar a lo acontecido en octubre de 2024, cuando 232 personas murieron en la anterior DANA.

Francisco Cacho, meteorólogo de laSexta, ha explicado que lo ocurrido desde el pasado domingo "es histórico", ya que "en Valencia suelen caer 475 litros al año y ayer cayeron más de 700".

Pero lo que más ha llamado la atención de Cacho es el hecho de que un temporal de esta magnitud se repita menos de dos años después del de 2024, ya que, aunque el fenómeno de las DANA ha existido "toda la vida", "el periodo de retorno de un episodio de más de 700 litros en Valencia es de 150 años, y hemos tenido dos en dos años".

"No sabemos si vamos a tener una DANA cada dos o tres años, pero lo estamos sospechando", ha concluido Cacho.

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