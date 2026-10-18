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Duros estragos

La DANA Adam golpea con fuerza Gandía, Ibiza y Algeciras, dejando calles, carreteras y portales anegados por las fuertes lluvias

Los detalles En la ciudad andaluza han caído 60 litros por metro cuadrado en apenas una hora y circular en coche por algunas calles es prácticamente imposible. En Ibiza y Formentera, Protección Civil ha enviado un aviso de alerta roja.

Inundaciones por la DANA
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Gandía, Ibiza y Algeciras son los tres puntos donde las lluvias están golpeando con dureza. En la ciudad andaluza, circular en coche por algunas calles es prácticamente imposible y varias carreteras han quedado inundadas con vehículos paralizados en mitad de la vía.

El paso de la DANA Adam ha dejado una auténtica tromba de agua en Algeciras, donde han caído 60 litros por metro cuadrado en apenas una hora. Algunas personas se han encontrado los portales completamente anegados tras la fuertes lluvias, y los vecinos denuncian que el agua no drena: "En mi vida he visto esto. El agua no se va", ha expresado un hombre.

El temporal también está dejando duros estragos en las Islas Baleares. En Ibiza y Formentera, donde Protección Civil ha enviado un aviso de alerta roja por riesgo inminente, la imagen es la de la lluvia torrencial que ha dejado un campo de fútbol inundado por el agua.

Mientras, en la Comunitat Valenciana, las autoridades piden precaución en la zona de la Safor, Gandía. Allí, el agua de los barrancos empieza a subir y los vecinos ya se preparan a combatir los peligros del agua con el recuerdo de la DANA presente.

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