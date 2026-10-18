La DANA Adam golpea con fuerza Gandía, Ibiza y Algeciras, dejando calles, carreteras y portales anegados por las fuertes lluvias

Los detalles En la ciudad andaluza han caído 60 litros por metro cuadrado en apenas una hora y circular en coche por algunas calles es prácticamente imposible. En Ibiza y Formentera, Protección Civil ha enviado un aviso de alerta roja.

Las lluvias intensas están afectando gravemente a Gandía, Ibiza y Algeciras. En Algeciras, la DANA Adam ha provocado inundaciones que han paralizado el tráfico, con 60 litros por metro cuadrado en una hora. Los vecinos se enfrentan a portales anegados y problemas de drenaje. En las Islas Baleares, Ibiza y Formentera están bajo alerta roja por lluvias torrenciales, lo que ha dejado infraestructuras como un campo de fútbol completamente inundadas. En la Comunitat Valenciana, especialmente en Gandía, las autoridades instan a la precaución debido al aumento del caudal en los barrancos. laSexta sigue informando sobre estos eventos.

Gandía, Ibiza y Algeciras son los tres puntos donde las lluvias están golpeando con dureza. En la ciudad andaluza, circular en coche por algunas calles es prácticamente imposible y varias carreteras han quedado inundadas con vehículos paralizados en mitad de la vía.

El paso de la DANA Adam ha dejado una auténtica tromba de agua en Algeciras, donde han caído 60 litros por metro cuadrado en apenas una hora. Algunas personas se han encontrado los portales completamente anegados tras la fuertes lluvias, y los vecinos denuncian que el agua no drena: "En mi vida he visto esto. El agua no se va", ha expresado un hombre.

El temporal también está dejando duros estragos en las Islas Baleares. En Ibiza y Formentera, donde Protección Civil ha enviado un aviso de alerta roja por riesgo inminente, la imagen es la de la lluvia torrencial que ha dejado un campo de fútbol inundado por el agua.

Mientras, en la Comunitat Valenciana, las autoridades piden precaución en la zona de la Safor, Gandía. Allí, el agua de los barrancos empieza a subir y los vecinos ya se preparan a combatir los peligros del agua con el recuerdo de la DANA presente.

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