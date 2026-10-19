Ferreras, sobre la DANA Adam que afecta a Valencia: "Qué diferencia a la hora de actuar respecto a lo que pasó hace dos años con Mazón al frente"

El presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, destaca la diferencia entre la gestión de la DANA Adam y la de la tragedia ocurrida hace casi dos años, con Carlos Mazón al mando de la Generalitat.

La DANA Adam ha vuelto a afectar de forma importante a la Comunidad Valenciana, especialmente a las comarcas de La Marina Alta y La Safor, que han sido las más golpeadas por las fuertes lluvias que las han mantenido en alerta roja en las últimas horas. Incluso, la Generalitat Valenciana declaraba el confinamiento hasta en 145 municipios de las provincias de Valencia y Alicante.

Los avisos y las alertas han funcionado en tiempo y hora, algo muy distinto a lo que pasó hace casi dos años, en octubre de 2024, cuando la DANA se llevó la vida de más de 230 personas.

"Qué diferencia a la hora de actuar hoy y hace dos años con Mazón al frente, que fue un disparate total", afirma contundente Antonio García Ferreras, recordando que la alerta roja estaba desde por la mañana y se tardó hasta 10 horas en convocar el Cecopi.

Hoy, en cambio, señala, "la Generalitat ha enviado una alerta de confinamiento para una población de casi 900.000 personas". La orden de confinamiento ha estado presente en hasta 78 municipios del litoral del sur de Valencia y 66 del litoral norte de Alicante.

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